Recuerdos, nostalgia y la pizzeria favorita de Ferit serán claves en Amor a Cualquier Precio

Los recuerdos invaden por igual a Seyran y Ferit en Amor a Cualquier Precio. ¿Por cuánto tiempo serán capaces los dos de mantener la distancia?

Ferit y Seyran ya se encontraron cara a cara en Amor a Cualquier Precio. Luego de más de 2 años volvieron a verse y ahora un mar de recuerdos y de nostalgia los invade a ambos por igual. ¿Serán capaces de mantener la distancia que se impusieron? Mirá lo que va a pasar en la novela turca de las noches de El 9 Televida.

Ferit Korhan ya no puede ocultar su amor por Seyran. Nunca lo hizo, pero intentó seguir adelante con su vida. Sin embargo ahora con su exesposa de nuevo en la ciudad y habiéndola visto la nostalgia, el amor y el dolor por haberse tenido que hacer un nudo en el corazón lo están enloqueciendo.

Su refugio es Memo y el escritorio en donde se sienta por horas a dibujar diseños de joyas. Con lo atribulado que está su creatividad está silenciada. Los tiempos apremian y debe entregar un gran pedido pero no puede dibujar y el personaje explota y se desahoga con quien lo asiste en su trabajo.

Por otro lado, Seyran también se ve sacudida interna e intensamente, luego de volver a tener a Ferit delante de ella. La chica no comprende por qué le late fuerte el corazón cada vez que lo tiene cerca, pero bueno, como dice el dicho, “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

No obstante, para felicidad del fandom el personaje al que Afra Saraçoğlu le puso el cuerpo en Yalı Çapkını terminará cediendo ante su verdad, y la primera prueba de esto es que termina yendo a la pizzería favorita de Ferit, con la clara intención de ver si lo encuentra allí.

Y por obra y gracia de la intuición y del destino… Ferit llegará. ¿Qué pasará entre ellos y Sinan? Para saberlo deberás seguir los próximos episodios de Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.