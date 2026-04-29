Recuerdo viral: El crossover bizarro de Messi y Ed Sheeran en donde nadie entendió nada

Ed Sheeran volvió a ser tendencia al revivir los detalles de lo que fue su primer encuentro cara a cara con Lionel Messi.

A veces los recuerdos más vergonzosos son los mejores. Ed Sheeran volvió a ser tendencia al revivir los detalles de lo que fue su primer encuentro cara a cara con Lionel Messi. Aunque la foto de ambos recorrió el mundo allá por 2021, el músico británico dio nuevos detalles de ese momento “trágame tierra” que vivió en París.

Ed Sheeran, el rey de los hits, confesó recientemente los detalles de su primer encuentro cara a cara con Lionel Messi y la anécdota es tan tierna como desopilante: el cantante le habló durante minutos sin saber que el “Diez” no entendía absolutamente nada.

Un monólogo de admiración

El autor de “Shape of You” relató con mucho humor que, al ver al astro argentino, no pudo contener su fanatismo. “Charlé con él unos tres minutos. Le estuve tirando flores todo el tiempo, diciéndole lo increíble que es, pensando genuinamente que estábamos teniendo una conversación súper sana”, confesó el cantante.

Sin embargo, la burbuja de Sheeran explotó cuando un representante se le acercó y le susurró al oído la verdad que el músico había pasado por alto: “Él no habla inglés”.

La paciencia del capitán

Lo que despertó la ternura de los fanáticos en este recuerdo que volvió a hacerse viral, fue la reacción de Leo. En lugar de cortar el momento, el rosarino se mantuvo fiel a su timidez y educación. “Él solo me sonreía educadamente todo el tiempo, sin entender ni una sola palabra de lo que yo decía”, explicó Sheeran entre risas.

La anécdota, que ocurrió en los pasillos del Parque de los Príncipes tras un partido de Champions, deja en claro que el lenguaje universal de estos dos gigantes no fue el idioma, sino el respeto mutuo. Mientras Sheeran hablaba sin parar, Messi respondía con la misma humildad con la que hoy conquista Miami, demostrando que para ser un grande, a veces solo hace falta una sonrisa.