Récord total para María Becerra: Agotó un River en tres horas y va por más

La Nena de Argentina ya tiene un estadio de River vendido en su totalidad para su presentación de diciembre. Récord total.

María Becerra, La Nena de Argentina, rompió un nuevo récord al vender 85 mil entradas para su show de River, programado para el próximo 12 de diciembre en tiempo muy inferior a lo esperado. Lo hizo en sólo 3 horas. Se viene una nueva fecha. Enterate cuándo salen a la venta esas entradas.

Este concierto no solo marca un hito por el rápido sold-out, sino que la convierte en la primera artista argentina en llenar tres estadios River Plate, sumando esta nueva fecha a los dos conciertos que ya había agotado por completo en 2024.

Otro hecho a destacar, es que el show del 12 de diciembre será una experiencia sin precedentes: la primera vez que el estadio River Plate acoge un espectáculo en formato 360°. Con el escenario ubicado en el centro del campo, esta puesta inmersiva está diseñada para que el público disfrute de una conexión total con la artista, convirtiendo el Mâs Monumental en un espacio donde cada ángulo es el mejor lugar.

Este recital, el más grande en la historia del estadio y en la carrera de la artista, promete un repertorio cargado de sus grandes éxitos y nuevo material, consolidando a María Becerra como una de las figuras más importantes de la música en vivo del país.

“Gracias por toda esta locura”, escribió la artista en sus redes sociales luego de anunciar la nueva fecha en la que se subirá, de nuevo al escenario montado en River.

Becerra se convertirá en la primera argentina en ofrecer cuatro conciertos en el estadio River Plate –dos de ellos realizados el año pasado, con localidades agotadas–.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para el segundo show de María Becerra en River?

Las entradas para ver a María Becerra en River salen a la venta este jueves 14 de agosto a las 13:00 en el sitio web de AllAccess. Se recomienda ingresar con anticipación a la plataforma, puesto que los 85.000 boletos que se vendieron el martes para la primera presentación de la artista se agotaron en aproximadamente tres horas.