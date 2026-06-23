¡Récord histórico de votos! Titi Tcherkaski fue eliminada de Gran Hermano en un versus infartante contra Solange Abraham

La tiktoker e influencer abandonó la casa más famosa del país tras una definición que superó los seis millones de votos. Antes de cruzar la puerta grande, la jugadora dejó un mensaje picante para sus ahora excompañeros. Este martes a la noche se emite una nueva gala que promete revolucionar el juego.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada sufrió un verdadero terremoto que sacudió el tablero estratégico del reality. En la noche del lunes, la pantalla de El 9 Televida fue testigo de la gala de eliminación más votada en lo que va de la temporada 2026. El conductor Santiago del Moro confirmó que se superó la barrera histórica de los seis millones de votos, cifra que reflejó la enorme expectativa del público por un mano a mano sumamente esperado.

La placa inicial de nominados, que se había conformado de manera negativa el pasado jueves, incluía originalmente a Manuel Ibero, Steffany “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello, Solange Abraham y Catalina “Titi” Tcherkaski. Sin embargo, a medida que avanzaba la velada, la tensión fue en aumento, dejando en claro dónde estaba concentrado el verdadero duelo.

Una placa que se fue descomprimiendo minuto a minuto

El primer participante en salir de la zona de riesgo fue Manuel Ibero, quien obtuvo apenas el 0,3% de los votos negativos, una cifra minúscula que anticipaba la polarización del veredicto popular. A continuación, le llegó el turno a la participante paraguaya Steffany “Campanita” Pereira, quien se emocionó profundamente tras haber pasado la jornada despidiéndose de sus compañeros convencida de su partida.

La tercera salvada de la noche fue la venezolana Cinzia Francischiello, quien abandonó la placa con el 1,2% de los sufragios y recibió elogios por parte del conductor sobre su carisma y su futuro en los medios de comunicación. De este modo, el versus definitivo quedó configurado tal como lo habían adelantado las redes sociales: un duelo de titanes entre Sol y Titi.

La definición del versus y una despedida picante

Cerca de las 23:25 de la noche, se dio a conocer el veredicto final. En una definición sumamente ajustada, Catalina “Titi” Tcherkaski se convirtió en la última eliminada del certamen al recibir el 51,8% de los votos, frente al 48,2% obtenido por Solange Abraham. El alivio y las lágrimas se apoderaron de Sol, quien veía su salida inminente debido a los fuertes conflictos internos de las últimas semanas.

Lejos de llamarse al silencio, Titi se despidió de la casa más famosa con la frontalidad que la caracterizó desde el primer día: “Los amo, pero no a todos”, lanzó con contundencia. La creadora de contenido manifestó sus deseos de que Manuel Ibero, Yisela “Yipio” Pintos y Andrea del Boca lleguen lejos en la competencia, sentenciando que otros participantes dentro del juego “dejan mucho que desear”.

Este martes a la noche llega el esperado “Congelados”

La salida de Titi Tcherkaski desarma por completo las alianzas y obliga a los bandos de la casa a reorganizarse con urgencia. Para sumar más condimento a este escenario de alta competitividad, Santiago del Moro anunció que este martes llegará el primer “Congelados” de la edición 2026, una de las dinámicas más esperadas por los fanáticos.

En esta gala especial, los participantes recibirán la visita de un ser querido, pero tendrán prohibido moverse, hablar o emitir reacciones, bajo el riesgo de severas sanciones. No te pierdas la gala de este martes por El 9 Televida.