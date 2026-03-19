Quizás ahora la entienda: Rengin vive en carne propia el calvario que Bahar soportó por años

Mientras Bahar celebra su nueva libertad al grito de “¡Amo mi destino!”, su sucesora en la casa de Timur comenzó a descubrir que el lujo tiene un precio muy alto.

Las vueltas del destino son implacables en las noches de El 9 Televida. Mientras Bahar celebra su nueva libertad al grito de “¡Amo mi destino!”, su sucesora en la casa de Timur comenzó a descubrir que el lujo tiene un precio muy alto: el menosprecio constante. En una cena que terminó en escándalo, Rengin comprendió que para Nevra y Timur, ningún esfuerzo es suficiente, repitiendo exactamente el mismo patrón de maltrato que sufrió la doctora durante su matrimonio.

Todo comenzará con un detalle doméstico que desatará la tormenta. Rengin, en su afán por encajar en su nuevo rol de ama de casa, pondrá todo su empeño en preparar la cena, pero olvidará algo fundamental: la sal. Ese error será la excusa perfecta para que se desate una ola de burlas liderada por Nevra y el propio Timur. Incluso Parla se sumará a las críticas: “Le estás poniendo mucho empeño, pero no te sale bien”, le lanzará sin filtro.

La crueldad de la madre de Timur no tendrá límites. Al probar el pollo, Nevra le sugerirá con ironía que deje de intentarlo y que mejor “contraten a alguien”. En ese preciso instante, se producirá un quiebre en la psiquis de Rengin: por primera vez, entenderá el vacío y la soledad que Bahar vivió durante décadas. El desprecio constante y las risas a su costa la empujarán al borde del abismo emocional.

A diferencia de la paciencia que solía tener la protagonista, Rengin reaccionará de forma explosiva. Harta de ser el blanco de las burlas, dará un golpe seco en la mesa con el salero y empezará a volcar sal sobre la ensalada en un gesto de furia contenida. Ese golpe no solo será contra la mesa, sino contra la estructura de una familia que solo sabe vincularse a través de la humillación.

Esta noche, al término de la final de MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida, Mendoza verá cómo este enfrentamiento cambiará para siempre la dinámica entre Rengin y los Yavuzoglu. ¿Se convertirá ella en una nueva víctima o se animará a romper las reglas del juego antes de que sea tarde? Mientras tanto, la felicidad recuperada de Bahar seguirá atormentando a quienes alguna vez intentaron apagar su luz.