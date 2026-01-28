Quiso hacerse el picante con Handan, pero el que salió con la cola entre la piernas fue él: mirá lo que se viene en Pasión Prohibida

Mientras Selim busca proteger a su familia, Handan está decidida a no dejarse intimidar y a seguir adelante con sus propios planes. Se va a picar en Pasión Prohibida, y vos vas a verlo todo en El 9 Televida.

Selim sigue enojado con Kumru porque le mintió, pero no se imagina todo lo que aún le falta resolver de ese vínculo. A la primera que enfrenta es a Handan, la madre de la chica, pero va con una mala actitud y va a salir peor de lo que entró al encuentro. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Selim le exige a Handan verse de inmediato. En un cara a cara muy tenso, el médico le dice que no sabía que Kumru y ella eran madre e hija. “La amaba con toda mi alma y lo que me hizo me pareció tan rastrero que quise darle una lección”, verbaliza, como tratando de justificar sus acciones.

Las palabras de Selim no calman a Handan y, sin duda, se ha dado cuenta de que todavía tiene sentimientos encontrados hacia él.

Sin embargo, Selim explica el verdadero motivo de su encuentro: quiere que deje en paz a su familia. “Si no lo haces, lo lamentarás el resto de tu vida”, le advierte, dejando claro que está dispuesto a proteger a los suyos a cualquier costo.

Handan, lejos de amedrentarse, responde con una amenaza aún más contundente. “A mí no puedes hablarme así”, le larga con firmeza.

La tensión entre ambos ha alcanzado su punto máximo. ¿Será este el comienzo de una guerra abierta entre ellos? ¿Qué pasará? Lo descubriremos en el próximo capítulo de Pasión Prohibida, en El 9 Televida.