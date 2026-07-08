“Quiero pedirles un minuto de silencio”: la desopilante humorada de un piloto en pleno vuelo tras el milagro de la Selección

Los pasajeros de un avión comercial siguieron con total expectativa los últimos segundos del partido ante Egipto. Cuando se confirmó el pase a cuartos, el capitán los sorprendió con un anuncio por altoparlante que desató la locura a bordo.

La fiebre mundialista no repara en altitudes ni ubicaciones geográficas. Tras la infartante victoria de la Selección Argentina por 3-2 ante Egipto, que selló la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, los festejos se trasladaron a los escenarios más insólitos. Uno de los momentos más divertidos e inolvidables de la jornada se vivió a miles de metros de altura, a bordo de un avión comercial.

Un grupo de pasajeros que se encontraba en pleno viaje en un vuelo de la empresa JetSmart siguió los últimos instantes del encuentro con el corazón en la boca. Mientras el partido llegaba a su fin en Atlanta, la tripulación y los viajeros unieron sus fuerzas en una tensa cuenta regresiva dentro de la cabina.

Una cuenta regresiva y la ocurrencia del capitán

En un video que se volvió viral de forma inmediata en las redes sociales, se puede escuchar a los pasajeros exclamar con nerviosismo: “30 segundos”, “20”, mientras el murmullo generalizado rezaba “Ya está, ya está”.

Fue en ese preciso instante de desahogo colectivo cuando el capitán de la aeronave tomó el micrófono de los altoparlantes y, lejos de emitir el clásico reporte meteorológico o de ruta, sorprendió a todos con una clásica chicana futbolera cargada de picardía criolla:

“Estimados pasajeros, les habla el capitán. Quiero pedirles un minuto de silencio… para Egipto, que está muerto”.

Locura en el aire

La ocurrente frase del piloto desató de inmediato las risas, los aplausos cerrados y los cantos de los pasajeros, transformando los pasillos del avión en una verdadera tribuna de cancha en pleno vuelo.

El video, registrado por uno de los viajeros , comenzó a circular con fuerza en las plataformas digitales, acumulando miles de reproducciones y cientos de comentarios de usuarios que celebraron la complicidad del piloto y el inigualable clima de fiesta que se logra vivir cuando juega la Scaloneta.

Seguí el viaje de Messi en La Scaloneta por El 9 Televida.