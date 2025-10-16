¿Quiénes se llevaron las primeras medallas y quién el delantal negro en MasterChef Celebrity?

Este miércoles MasterChef Celebrity presentó su noche de beneficios. Los 12 participantes que subieron al balcón en los primeros dos programas debieron cocinar, con el objetivo de conseguir las dos medallas o el delantal negro y así cerró la noche de El 9 Televida.

Al comenzar el programa, Wanda Nara anunció: “Acá tengo dos medallas, el mejor plato de la noche se llevará la medalla dorada y el segundo la plateada”. Pero esto no fue todo, ya que luego, compartió: “Lamentablemente tengo una mala noticia también, para el peor plato el jurado tiene reservado el delantal negro, que lo lleva derechito a la gala de eliminación”.

Evangelina Anderson presentó un ceviche vegetariano con papel de arroz. Luego de que los chefs lo probaran, Germán Martitegui afirmó: “El plato está riquísimo, tiene muy buenos colores, es atractivo cuando lo ves, es tentador, apetitoso y hay una parte que no defrauda”.

La única crítica que recibió la preparación fue el papel de arroz. Pero, como Donato le dijo: “El sabor es espectacular”, por lo que ese detalle podía obviarse.

Por su parte, Eugenia Tobal presentó una bondiola marinada, con ajo, salsa de soja, lima, un puré de papa con merken y una ensalada con tomate cherry y palta. “Fui por algo clásico, que podría hacer en mi casa, que me trae reminiscencias de mi infancia”, compartió la participante.

Al darle la devolución, Germán comentó que ya estaba cansado de ver los mismos estilos de platos, pero luego afirmó: “Lo probé y el puré con el merken está espectacular, la carne está muy bien cocida… me gustó”. A lo que Betular comentó que el puré está “bárbaro” y Eugenia se emocionó: “Lo hacía mi mamá así… Mi mamá es muy importante para mí, en la cocina aprendí de ella todo lo que puedo saber, la vi cocinar siempre con amor y eso me emociona”.

Bajo la consigna de picante, Marixa Balli presentó una bondiola con ensalada mediterránea y al ver el plato, Martitegui expresó: “Lo que estamos presenciando ahora es un milagro… bajó algo y cocinó”. Luego de probarlo, Donato de Santis comentó: “Hay dos preparaciones que se distinguen, hay un menjunje de cebolla y no resalta el ingrediente en sí. Y la bondiola, esta salsa arriba que no tiene el picante que debería tener para la tarea de hoy”.

Betular prefirió rescatar que las proporciones del emplatado están bien, pero luego sentenció: “Después hay que trabajar en el sabor y hay que arrancar”.

Cuando llegó el momento de anunciar quién tiene el peor plato de la noche, Marixa fue una de las participantes que pasó al frente, junto a Sofía Martínez, Ian Lucas y Alex Pelao.

Martitegui resumió todo justificando que el delantal negro era para Marixa al decir que “podría haber sido mucho peor, fue un milagro, corregiste a último momento, supiste escuchar. El delantal negro es para Marixa”.

