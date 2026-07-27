“Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro”: la conmovedora carta de Scaloni y la frase sobre los argentinos que desató furor y memes

A una semana de la final frente a España, el entrenador de la Selección Argentina rompió el silencio en Instagram. Agradeció el afecto popular, defendió a “sus guerreros” y cerró con una posdata sobre la amistad argentina que se volvió viral al instante.

A una semana de la disputada final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Scaloni utilizó sus redes sociales para compartir una profunda y emotiva reflexión. El director técnico de la Selección Argentina, que viene de recibir multitudinarias muestras de afecto en su Pujato natal, publicó un mensaje lleno de gratitud hacia los hinchas, autocrítica y una encendida defensa a sus dirigidos que rápidamente detonó una marea de reacciones en internet.

“Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que, aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida”, comenzó expresando el DT de 48 años en su cuenta de Instagram.

“Mis guerreros” y un palito para los críticos en mayúsculas

En un texto más extenso de lo habitual para alguien que suele mantenerse al margen del mundo digital, Scaloni describió la semana posterior al subcampeonato como un torbellino donde “se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad”.

Al referirse al plantel, el estratega santafesino reveló cómo llamaba en la intimidad a los futbolistas (“mis guerreros”) y remarcó que el verdadero logro del equipo estuvo en el compromiso y la resiliencia demostrada en cada partido: “El esfuerzo, las ganas, el querer, el no bajar los brazos, el darlo todo, el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE), el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro. Eso es el verdadero trofeo”, enfatizó el DT, utilizando mayúsculas deliberadamente para responder a las duras críticas recibidas durante el torneo.

La posdata que enloqueció las redes y se llenó de memes

Sin embargo, el detalle que verdaderamente hizo explotar las plataformas como X (Twitter) e Instagram no estuvo en el cuerpo principal de la carta, sino en su remate. Como si fuera una pincelada final de identidad y orgullo patrio, Scaloni firmó su publicación con una posdata para la historia:

“Pd: Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro.”

En cuestión de minutos, la frase se volvió tendencia absoluta. Cientos de miles de usuarios compartieron capturas de pantalla, crearon memes en homenaje al entrenador y multiplicaron los mensajes de afecto para bancar al DT santafesino. La mezcla de emoción, orgullo y sentido de pertenencia convirtió la publicación en un verdadero fenómeno social.

El agradecimiento a la gente y el dilema sobre su futuro

Antes de esta despedida viral, Scaloni extendió sus palabras de agradecimiento hacia su cuerpo técnico, los empleados de AFA que trabajan en silencio y la marea de hinchas que se acercó hasta la puerta de su casa en Pujato para darle aliento constante.

Lo que sigue siendo una incógnita es su continuidad al frente del seleccionado nacional. Aunque el entrenador había puesto en duda su permanencia más allá de diciembre —momento en que vence su contrato—, desde la AFA confían en que el masivo cariño popular recibido en los últimos días y esta misma marea de afecto en redes puedan torcer la balanza para ofrecerle un nuevo vínculo con miras al ciclo 2030.

El mensaje completo de Lionel Scaloni en Instagram