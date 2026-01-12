¿Quién subió al balcón en MasterChef Celebrity con el desafío verde?

Un participante de MasterChef Celebrity destacó con su plato y pudo subir al balcón este domingo 11 de enero en la gala que se emitió en El 9 Televida.

En una nueva y decisiva gala de última chance de MasterChef Celebrity, el programa más visto de las noches de El 9 Televida, uno de los participantes logró destacarse con su plato y asegurarse un lugar en el balcón, cada vez más cerca de la gran final. Se trata de Ian Lucas, quien fue ampliamente elogiado por el jurado y recibió el delantal blanco, salvándose así de la próxima eliminación.

Bajo la conducción de Wanda Nara, las celebridades se enfrentaron una vez más a un desafío que puso a prueba su creatividad y técnica. En esta oportunidad, los concursantes debían preparar un plato libre de proteína animal y utilizando exclusivamente verduras verdes, que encontraron bajo las misteriosas cajas del mismo color. Incluso la conductora y los jurados se sumaron a la consigna, vistiéndose en sintonía.

Los participantes que compitieron por su continuidad fueron Ian Lucas, Emilia Attias, Cachete Sierra, Miguel Ángel Rodríguez, La Joaqui y Marixa Balli. Para algunos, el reto resultó especialmente complejo: Miguel Ángel y Cachete admitieron que no se sienten cómodos trabajando solo con vegetales, mientras que Marixa tuvo una noche complicada por algunos inconvenientes técnicos.

El duelo final quedó entre Ian y Emilia. El youtuber presentó muffins de zucchini y manzana que, aunque al principio no convencieron del todo, terminaron sorprendiendo al jurado. Germán Martitegui los definió como “el broche de oro” de la noche y no dudó en elogiar la preparación: “Es una maravilla este plato”. Incluso hubo lugar para el costado romántico del reality, cuando Wanda le preguntó por Evangelina Anderson y él confesó: “La extraño. Me gusta cocinar con ella”.

Por su parte, Emilia presentó un risotto verde de eneldo que recibió buenas devoluciones, aunque con algunas observaciones técnicas.

Finalmente, y con la exigencia cada vez más alta a medida que se acerca la gran final, el jurado decidió que Ian Lucas sea el ganador de la noche. Así, subió al balcón y se aseguró una semana más en competencia, junto a figuras como Yanina Latorre, Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo, La Reini y el Chino Leunis.

MasterChef Celebrity entra en su etapa más intensa y emocionante. No te pierdas las próximas galas, cada noche, por El 9 Televida.