Quién se puede ir de Gran Hermano: complot masivo, sanciones y una placa récord coronaron la gala de nominados

La voz del reality anuló votaciones por acuerdos prohibidos y bajó el presupuesto de la casa al 50%. Santiago del Moro detalló los nombres de los sancionados y quiénes quedaron en riesgo de eliminación para el lunes.

Lo que sucedió en Gran Hermano, el reality de las noches de El 9 Televida, este miércoles 29 de julio pasará a la historia como una de las más escandalosas y agitadas en términos reglamentarios. En una velada donde la tensión traspasó la pantalla, la voz de “Big Brother” irrumpió antes de que los participantes pusieran un pie en el confesionario para anunciar sanciones colectivas e individuales tras detectar graves complots, voto cantado y acuerdos previos prohibidos.

La advertencia de la producción fue tajante y no dejó margen para dudas: “Todas aquellas nominaciones viciadas por irregularidades fueron anuladas. Siempre voy a proteger el juego limpio. En estos últimos días registré numerosas conversaciones entre varios de ustedes acordando votos. Por favor, no me obliguen a tomar medidas más severas”, sentenció el “Big”.

Además de las anulaciones puntuales, la producción aplicó un durísimo castigo económico para toda la convivencia: esta semana jugarán únicamente por el 50% del presupuesto para las compras. En caso de perder la prueba semanal, el beneficio caerá al 25%.

Los tres frentes del complot: espontánea anulada y acuerdos al descubierto

Tras el anuncio general, Santiago del Moro se encargó de explicar en detalle cada uno de los frentes que derivaron en la anulación masiva de votos:

La espontánea descubierta: Matías Hanssen había presentado la nominación espontánea contra Steffany “Campanita” Pereira y Yisela “Yipio” Pintos. Sin embargo, sus votos quedaron totalmente sin efecto porque realizó comentarios en código con sus compañeros revelando su estrategia de manera grosera. Pacto entre jugadoras: Solange Abraham y Cinzia Francischiello acordaron de antemano ir en contra de “Campanita”. Como castigo, los votos de Sol fueron anulados por completo, mientras que a Cinzia se le anuló el voto contra la jugadora paraguaya-brasileña (solo se le computaron sus 2 puntos a Luana). Charla previa: El voto de Campanita contra Solange también fue anulado por haber coordinado la jugada previamente con Yanina Zilli.

A este escenario caótico se le sumó la sanción del teléfono rojo del martes, en la que Yanina Zilli quedó inhabilitada para votar e inhabilitó también a Selva Pérez Piotti.

¿Quiénes quedaron en la placa de nominados?

Con los pocos votos válidos que quedaron en pie, la placa final se volvió multitudinaria. De los 15 participantes activos que tiene la casa, nueve quedaron en riesgo de eliminación:

Alejandra Majluf

Matías Hanssen

Steffany “Campanita” Pereira

Solange Abraham

Juan “Juanicar” Caruso

Yanina Zilli

Cinzia Francischiello

Luana Fernández

Mariela Prieto

Las únicas participantes que lograron pasar indemnes y quedaron fuera de peligro por esta semana fueron Pincoya, Tamara Paganini, Yipio y Charlotte Caniggia.

La votación es puramente negativa, por lo que el público decidirá cuál de los nueve nominados abandonará la casa el próximo lunes 3 de agosto en una gala que promete ser decisiva.

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