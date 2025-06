“¿Quién le dio vela en este entierro?”: Furia celebró la eliminación de Devi de Gran Hermano y se picó en las redes

Juliana Furia Scaglione publicó un polémico comentario en sus redes luego de que el público decidiera eliminar al correntino de la casa más famosa del país. Los fanáticos de Gran Hermano saltaron a responderle y se picó todo en las redes.

Este lunes Juan Pablo de Vigili, alias Devi, quedó afuera de Gran Hermano. Por decisión del público el correntino tuvo que dejar la casa del reality que todas las noches desde el 02 de diciembre pone al aire El 9 Televida en Mendoza, y esto, al parecer fue del agrado de Juliana Furia Scaglione quien hizo una publicación en redes que le valió una lluvia de respuestas. Al parecer lo que dijo no cayó muy bien en el fandom del reality.

Mientras Devi abandonaba la casa más famosa del país junto a sus dos perros,la polémica participante de la edición anterior decidió compartir en su cuenta oficial de X una foto del participante desnudo sin ninguna censura para celebrar su eliminación.

En la imagen filtrada de Juan Pablo se podía leer: “Lo único bueno que tenía para dar y ni lo mostró”,y junto a la misma Furia Scaglione sólo agregó risas. El tweet luego fue eliminado tras las advertencias de sus seguidores.

Al ver la polémica actitud de la exhermanita, muchos usuarios se volcaron para defender al correntino: “No es gracioso esto eh. Es intimidad del participante. Él NO publicó esto”, “¡Borrá el post, Fu! Hay que pensar en su intimidad”, “2025 y todavía hay que explicar porque está mal difundir imágenes privadas de otra persona? La diferencia de Furia y Devi, fue que ella decidió salir desnuda en tv. Por dios, pueden aceptar que la mina se equivocó. No todo lo que hace está bien y hay que defenderla”, “lo de furia subiendo una nude de devi va a pasar de largo pero LO IRRESPONSABLE siendo una persona pública, insólito”, entre otros.

Por su parte, Furia Scaglione respondió a varios tweets y lejos de admitir un posible error se excusó:“La mandaron al grupo, es su culpa, no la mía”. “Yo tendría que demandar a cien mil, no me alcanza la vida”, continuó en sus redes y cerró: “Pongan ‘Furia en tanga’ en Google, por dios, son de cristal”.

No te pierdas el descargo de todo esto, este martes en Gran Hermano, al término de Yali Çapkini en Canal 9 Televida.