Quién le avisa a Diyar: Su plan para separar a Ferit y Seyran tiene menos respaldo que un banquito

Diyar está aferrada a la idea de que se va a casar con Ferit, y con el supuesto disparo de Sinan la chica jugó su última carta. Acá te contamos lo que se viene en Amor a Cualquier Precio.

Amor a Cualquier Precio, el éxito de las noches de El 9 Televida tiene los minutos contados. El final de esta historia de amor está cerca, como el Diyar. Cuando algo está destinado a ser, siempre encuentra la manera; dicen por ahí y así parece que es este amor que nació de ficción y se convirtió en realidad en la piel de Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir, y que, como la historia de Seyran y Ferit, siempre encuentra la manera. Pero acá, la que se ve que no capta mucho esto es Diyar que está empecinada en seguir aferreando al menor de los Korhan a un compromiso que se diluye por todos lados… y si no nos creés, mirá lo que se viene en Yalı Çapkını.

Ahora Diyar vive también en la masión. No porque Ferit lo quisiera, como sucedió cuando decidió instalar allí a Seyran, sino porque una circunstancia externa lo impuso. Y esa circunstancia, supuestamente, fue Sinan. Es que la chica acusa al marido (porque legalmente aún están casados) de Seyran de haberle disparado a modo de amenaza. Sin embargo, el relato y ciertos detalles empiezan a elevar las “red flags” de la joven Şanlı, ya que la letra de la nota que el motociclista dejó y el hecho de que Sinan no sabe conducir ese tipo de vehículos hacen sospechar a Seyran de la verdadera intención de Diyar.

Esto es sólo el comienzo de todo lo que con el transcurso del episodio de este lunes y con el correr de la semana se irá descubriendo.

Lo que sí te podemos confirmar es que la salida de Diyar de la historia es inminente, pero además, un par de eventos que venían pendientes se irán resolviendo. Y a medida que los obstáculos empiezan a desaparecer, ¿será que esta vez sí puede el amor de Ferit y Seyran encontrar espacio para florecer de una vez?

