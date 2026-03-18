¿Quién es Süreyya? Este personaje llega a Bahar para imponer un régimen de hierro

La llegada de Süreyya, la nueva jefa médica del hospital, marcará un antes y un después en la convivencia de los doctores.

La paz duró poco en la vida de Bahar. Tras celebrar su esperada libertad con una fiesta inolvidable, la realidad volvió a golpearla de la manera más cruda. La llegada de Süreyya, la nueva jefa médica del hospital, marcará un antes y un después en la convivencia de los doctores. Con una actitud desafiante y sin paciencia para los dramas personales, la flamante autoridad dejó claro que no permitirá más distracciones en los pasillos de El 9 Televida.

La tensión se disparó durante la fiesta de divorcio de Bahar, donde la protagonista festejó su nueva vida bajo el lema “Amo mi destino”. Sin embargo, la alegría se vio empañada cuando Seren sufrió un repentino mareo que obligó a su traslado urgente al hospital. Lo que nadie sospechaba en ese momento —y que mantiene a los seguidores de Mendoza en vilo— es que el malestar de la novia de Aziz Uras se debe a que está embarazada, un secreto que todavía no se atreve a revelar.

Al llegar al centro médico vestida aún con su ropa de “Single Mom” junto a Cagla, Bahar se encontró con la peor de las bienvenidas. Süreyya, al ver el despliegue de emociones y vestimentas poco profesionales, no tardó en lanzar su primera advertencia: “Se acabó el espectáculo, esto parece un programa de televisión”, sentenció con frialdad. Para la nueva jefa, la falta de disciplina es evidente y está decidida a erradicarla de raíz.

La primera medida de Süreyya fue convocar a una reunión de urgencia con todo el equipo médico. Su objetivo es claro: imponer orden y terminar con los conflictos internos que, según ella, afectan el rendimiento del hospital. Esta nueva figura no solo chocará con la calidez de Bahar, sino que también pondrá en aprietos a Evren y Timur, quienes deberán adaptarse a las nuevas y estrictas normas si quieren conservar su lugar.

¿Logrará Bahar mantener su sonrisa ante el autoritarismo de la nueva jefa? ¿Qué pasará cuando se descubra el embarazo de Seren en medio de este régimen de control absoluto? Las noches de El 9 Televida se preparan para una etapa de máxima presión donde cada error se pagará caro y donde, como bien advirtió Süreyya, el circo ha llegado a su fin.