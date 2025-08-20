Quién es la actriz detrás de Yeşim en La Traición: Conocela

La Traición es un drama de origen turco que conquistó diversas geografías del mundo entero, y ahora está en la pantalla de El 9 Televida. Uno de los personajes que hace que todo el conflicto pueda ser es Yeşim, la esposa de la segunda familia del respetado abogado Tarık Yenersoy.

La Traición, o como se conoció en Turquía Aldatmak, llegó a la pantalla de El 9 Televida hace poco, pero ya se instaló como el drama de las siestas de Mendoza. La serie que cuenta cómo Güzide ve derrumbarse ante sus ojos, lo que ella pensaba que sería eterno, sustenta su trama en personajes sólidos que desempeñan roles muy bien definidos para que todo el engranaje se mueva generándote toda clase de emociones. Y uno de esos personajes, aunque no protagónico, pero si fundamental, es Yeşim. Conocela en esta nota.

La serie que El 9 Televide emite a las 14.30 horas cuenta la historia de una respetada jueza de un tribunal de familia, una mujer de principios dedicada a salvar matrimonios y proteger el bienestar de los niños que de repente se encuentra de frente a un suceso que desafía sus creencias fundamentales.

Mientras los personajes de La Traición navegan por las complejidades de la situación, Güzide se ven obligada a confrontar sus valores y cuestionar qué significa realmente la justicia en un mundo donde el amor y el deber chocan. Este choque los empuja a ella y a su entorno a examinar los fundamentos mismos de sus convicciones, revelando los riesgos emocionales que conlleva cada decisión.

Más allá del argumento central, y para que éste se lleve a cabo todos los personajes juegan un rol fundamental y de entre todo, Yeşim, la segunda esposa de Tarık Yenersoy, es una de ellas. Pues sin su existencia no hubiese habido conflicto.

Yeşim creía estar felizmente casada con Tarık, vio su vida trastocada al descubrir que el hombre que creía su esposo ya llevaba treinta años casado. Tras cruzarse con Güzide, Yeşim se ve obligada a confrontar repetidamente la verdadera naturaleza de Tarık, hasta que finalmente comprende que su verdadero enemigo no es Güzide, sino Tarık.

Más adelante Yeşim aprenderá de la manera más dolorosa que jamás debió confiar en su esposo, después de todo. Pero hasta acá te adelantamos. Para saber más, no te pierdas ningún episodio de Aldatmak en El 9 Televida.