Quién es la actriz de “Todas las Flores”, la producción brasilera que es furor en el mundo y llegó a El 9 Televida

Sophie Charlotte revela los secretos de Maíra, la heroína que emocionará a todos en “Todas las Flores”, el estreno de El 9 Televida.

El lunes 23 de febrero, la pantalla de El 9 Televida se renueva con el desembarco de “Todas las Flores”, una superproducción brasileña que ya es un fenómeno internacional. En el centro de esta historia está Maíra, interpretada por la talentosa actriz Sophie Charlotte, quien recientemente compartió detalles profundos sobre la psicología y el viaje emocional de su personaje.

Sophie Charlotte describió a Maíra como una mujer cuya trayectoria comienza en la tranquilidad de Pirenópolis, en contacto estrecho con la naturaleza y bajo la protección de su padre, Rivaldo (Chico Diaz). Sin embargo, tras la muerte de su progenitor, la vida de la joven da un vuelco total con la aparición de su madre, la ambiciosa Zoé (Regina Casé), quien la lleva a Río de Janeiro. Según relató la actriz, este traslado no es solo geográfico, sino también el despertar de un sueño que Maíra tenía “adormecido”: trabajar en el mundo de la perfumería, un talento que florecerá en la gran ciudad.

Un amor sin miedos y una villana al acecho

Uno de los puntos más altos de la trama es el romance entre Maíra y Rafael, encarnado por Humberto Carrão. La actriz relató con entusiasmo cómo este encuentro ocurre de forma mágica en un laboratorio de perfumería. Para la protagonista, se trata de un amor puro, “sin juegos ni miedos”, aunque marcado por una verdad que ella desconoce al principio: Rafael es el prometido de su propia hermana, la calculadora Vanessa (Letícia Colin).

Por su parte, el actor Humberto Carrão también adelantó que la felicidad de la pareja se verá rápidamente amenazada. Según explicó el galán de la novela, la maldad de Vanessa entrará en juego casi de inmediato, utilizando mil peripecias para intentar separar a los protagonistas. A pesar de esto, el vínculo entre ellos se fortalecerá no solo por la pasión, sino por la profunda admiración profesional que surge en el taller de perfumes.

Lazos de protección

En el relato de su experiencia, Sophie Charlotte destacó otra relación fundamental: la de Maíra con su madrina Judite (Mariana Nunes). Para la actriz, este personaje funciona como un puente entre el pasado sencillo de la protagonista y el futuro incierto que le espera en la mansión de los Rhodes. Judite se convertirá en la principal guardiana de ese amor prohibido que promete atrapar a los mendocinos desde el primer capítulo.

Con un elenco de estrellas y una historia de superación que desafía los sentidos, “Todas las Flores” llega este lunes al El 9 Televida. Prepárense para conocer a una heroína que, a pesar de no poder ver, siente el mundo con una intensidad capaz de derribar cualquier engaño.