¿Quién es la actriz de Hollywood que se sumó a la Scaloneta para vivir el mundial?

La estrella de American Horror Story, Naomi Grossman, encendió las redes sociales con un eufórico video celebrando el triunfo de la Selección Argentina. Aunque se pensaba que estaba en su país, reveló el increíble rincón donde vivió el partido como una argentina más. Todos los detalles, acá.

El debut y la fiebre de la Selección Argentina en el Mundial 2026 no solo paralizan a los millones de compatriotas a lo largo y ancho del país, sino que también despiertan pasiones completamente inesperadas en las figuras más selectas de la industria del cine internacional. En las últimas horas, una reconocida estrella de Hollywood sorprendió a todos sus seguidores al revelar que se subió a la locura de la Scaloneta en primera persona. Las imágenes de su festejo bien argentino, acá.

Se trata de Naomi Grossman, la aclamada actriz estadounidense que se ganó el reconocimiento de la crítica internacional y el cariño de los fanáticos del terror tras interpretar magistralmente a Pepper en las exitosas series antológicas American Horror Story (Asylum y Freak Show). Lejos de las luces de Los Ángeles, la artista eligió un pedacito de suelo con reminiscencias argentinas como su búnker oficial para alentar al conjunto de Lionel Scaloni.

¿En Buenos Aires o en Kansas? El insólito error de sus amigos

El nivel de euforia, los cantos y el folclore futbolero que se montó en el lugar fueron tan genuinos y desatados que generaron una tremenda confusión entre los conocidos de la actriz. Muchos pensaron que Grossman se había tomado un avión directo a Buenos Aires o que incluso se encontraba dentro del Arrowhead Stadium en Kansas City, donde la Selección hizo su estreno.

Sin embargo, la propia Naomi se encargó de revelar el misterio con mucho humor: “Me encanta cómo mis amigos de Argentina vieron este video y pensaron que yo estaba en Kansas City… ¡ASÍ DE LOCO se pone el Mercado Buenos Aires!”, confesó, haciendo referencia al famoso restaurante y almacén temático ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos, donde la comunidad latina y los fanáticos del fútbol se reunieron a sufrir y festejar por los tres primeros goles de Lionel Andrés Messi.

Un amor que nació en Córdoba en 1992

Para los desprevenidos, el fanatismo de Naomi Grossman por los colores celeste y blanco no es una moda pasajera. La actriz de Hollywood guarda un lazo indestructible con nuestra cultura desde su adolescencia: en el año 1992 vivió en la provincia de Córdoba como parte de un intercambio estudiantil.

Esa experiencia marcó su vida para siempre, enseñándole a hablar un español perfecto (¡con tonada y modismos incluidos!) y sembrando en ella una pasión por la cultura, la gastronomía y el fútbol argentino que reaparece con fuerza en cada cita mundialista.

La Scaloneta sigue sumando apoyo internacional y “Pepper” ya demostró que es una de las hinchas más fieles de Hollywood.