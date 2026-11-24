Con apenas 23 años, la sanrafaelina Giuliana Mangani se consagró como la nueva Miss Mundo Argentina 2026 tras una exigente competencia en La Plata y será la encargada de representar al país en la 74ª edición de Miss World, que se disputará en mayo de 2027 en Tanzania.

Mendoza vuelve a ser protagonista en los certámenes nacionales de belleza con propósito. El último domingo, en la ciudad de La Plata, la sanrafaelina Giuliana Mangani, de 23 años, fue coronada como Miss Mundo Argentina 2026 y obtuvo el pasaje para representar al país en la 74ª edición internacional de Miss World, prevista para mayo de 2027 en Tanzania. Estudiante de Economía e impulsora de un proyecto de inserción laboral, la joven mendocina llevó el orgullo provincial a lo más alto.

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Quién es Giuliana Mangani y cuál es su proyecto social?

Oriunda de San Rafael, Mangani cursa actualmente la Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional de Río Cuarto, combinando sus estudios universitarios con su preparación en certámenes y una marcada vocación solidaria.

En esta edición del concurso —que pone el foco en el compromiso social y humanitario a través del eje “Belleza con propósito”—, la mendocina se destacó con Nuevo Rumbo, una iniciativa benéfica que impulsa desde hace años para acompañar a personas adultas en su reinserción laboral o en el desarrollo de un emprendimiento propio.

El proyecto nació a partir de su propia historia familiar: su papá no pudo terminar la escuela secundaria y se desempeñó toda su vida como trabajador independiente. Con esa vivencia como motor, Mangani diseñó una propuesta que articula profesionales y comercios con centros de capacitación para brindar herramientas prácticas como elaboración de presupuestos, cálculo de costos y estrategias de comercialización.

Cómo fue la consagración y qué viene camino a Tanzania 2027

El certamen nacional se desarrolló a lo largo de cinco jornadas que incluyeron pruebas de oratoria, pasarela, talento, deportes, desfile de trajes típicos y entrevistas con el jurado. En la instancia decisiva, la joven de San Rafael se impuso ante la representante de Misiones, Carla Meza, quien quedó como primera finalista.

Tras celebrar la corona junto a su familia y al director de Miss Mundo Mendoza, Lucas Arias —quien destacó en redes su “elegancia, compromiso y determinación”—, la mendocina iniciará una intensa etapa de preparación en idiomas, oratoria, comunicación, pasarela y entrenamiento físico de cara a la final mundial en Tanzania.