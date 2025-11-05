¿Quién es Altay?, el nuevo personaje de Pasión Prohibida que llega a la vida de Kumru

Un hombre aparece en casa de la hija de Doğan con más que la intención de charlar. Mirá lo que va a suceder en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Kumru llegó a Pasión Prohibida y de inmediato se vinculó con Çağatay, luego pasó a ser pareja del hijo del enemigo de su padre, Ekin Önder y ahora que había decidido estar bien con su soltería aparece Altay. Acá te contamos sobre este personaje que se suma a la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

En dos años, la vida de Kumru ha dado un giro de 180 grados. Su padre ingresó en prisión después de que Yildiz lo denunciase por haber provocado la muerte de Çağatay y se ha separado de Ekin tras descubrir que era un psicópata.

En un viaje exprés a Italia, Kumru ha perdido la maleta en el aeropuerto o, mejor dicho, se la han quitado… ¿a propósito? Como la hija de Doğan tenía el número de teléfono escrito en ella, el hombre que se la ha llevado, la ha llamado y se ha acercado a su casa a devolvérsela.

Kumru lo invita a tomar algo con ella por haberse molestado a llevarle su maleta personalmente. Altay le comenta a la joven que es inversor y vive en Francia, pero que se quedará una temporada en Estambul por trabajo.

Kumru le comenta que su padre es Doğan Yildirim, pero Altay dice que ni le suena ni lo conoce. ¿Estará diciendo la verdad? ¿Cuáles serán sus verdaderas intenciones? Para descubrirlo no te pierdas ningún episodio de Yasak Elma, o como la conocemos en El 9 Televida, Pasión Prohibida.