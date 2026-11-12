“¿Querés guerra?”: el divertido ida y vuelta entre Pablo Migliore y Dolli Irigoyen por sus músculos en MasterChef Celebrity

La noche de MasterChef Celebrity dejó perlitas imperdibles y un enfrentamiento dialéctico tan divertido como picante. Tras la llegada de Dolli Irigoyen en reemplazo de Germán Martitegui, el exfutbolista y participante Pablo Migliore intentó ganarse a la exigente chef con chicanas, juego de “piedra, papel o tijera” y una musculosa que desató risas en todo el estudio.

Las cocinas más famosas del país continúan regalando momentos desopilantes y exigencias al límite. En una nueva gala del certamen conducido por Wanda Nara, la presencia de la prestigiosa chef Dolli Irigoyen revolucionó a los participantes, en especial a Pablo Migliore, quien protagonizó uno de los cruces más comentados de la noche.

De la provocación en musculosa a la “bandera blanca”

Lejos de achicarse ante la rigurosidad de la invitada de honor, Migliore optó por presentarse al programa en musculosa, lo que desató las bromas de sus compañeros sobre la necesidad de mostrar sus tatuajes y físicos. Lejos de esquivar el guante, Dolli disparó con humor: “Pablo Migliore vino de musculosa, Dolli quiere mostrar los tatuajes”, a lo que el exarquero respondió desafiante con un “¿Querés guerra?”.

Sin embargo, la tensión duró poco. Ante la dinámica de los grupos y las risas en las estaciones, Migliore decidió cambiar de estrategia rápidamente: sacó “bandera blanca”, se rindió ante los colores de la exigencia y admitió que fue a presentar su plato con total tranquilidad y en son de paz frente a la estricta mirada de la chef.

La tarta de frutillas y la devolución del jurado

A la hora de defender su plato ante el exigente jurado integrado por Damián Betular, Maru Botana y la propia Dolli Irigoyen, Migliore presentó una tarta elaborada con una base de masa casera, relleno de frutillas mixeadas con gelatina y decoración de crema chantilly.

Si bien el sabor fue aprobado por los especialistas, los detalles técnicos no pasaron desapercibidos. Maru Botana destacó el buen sabor general, pero Dolli Irigoyen marcó las fallas de cocción y estructura: “Le falta un poquito más de cocción, o sea, de que quede más crocante. Solamente es una corrección de la masa, pero tiene buen sabor”, señaló. Por su parte, Betular advirtió que al no alcanzar a hacer bien el borde le agregó un reborde que quedó algo crudo, atribuyendo el error a un exceso de amasado que activó el gluten. Con una sonrisa y aceptando las críticas constructivas, Migliore agradeció las sabias palabras del jurado.

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