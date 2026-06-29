“Quedé impactada”: Guillermina Valdés reveló la dolorosa coincidencia con el hijo de Ernestina Pais horas antes de la tragedia

La actriz rompió el silencio tras el fallecimiento de la conductora en un accidente ferroviario. Contó que estuvo con Benicio por la tarde, se sacaron una foto para enviarle a Ernestina y a las tres horas ocurrió el fatal desenlace.

El mundo del espectáculo argentino continúa conmovido por la trágica e inesperada muerte de Ernestina Pais, ocurrida el pasado viernes 26 de junio en un accidente ferroviario. En medio del dolor generalizado, Guillermina Valdés rompió el silencio en una profunda entrevista telefónica con Moria Casán y reveló una escalofriante y dolorosa coincidencia que vivió con el hijo de la conductora, Benicio Guyot, apenas unas horas antes del fatídico hecho.

Visiblemente afectada y saliendo del estado de shock, Guillermina relató que el destino la cruzó con el joven de la manera menos pensada el mismo día del accidente. “Fui a la peluquería y nos cruzamos con Beni. Nos sacamos una foto y él me dice: ‘Ay, la vas a ver a mi vieja, saquémonos una foto’. Se la mandó a la mamá y a las tres horas me enteré de la noticia”, confesó la modelo, quien remarcó el fuerte impacto emocional que le generó la velocidad de los acontecimientos: “Para mí fue tremendo porque había estado con su hijo hacía tres horas dándome abrazos y besos. Lo amo a Beni”.

Un vínculo que nació tras las bambalinas

El lazo entre Guillermina Valdés y Ernestina Pais se consolidó durante los últimos siete u ocho meses de trabajo diario en la obra teatral El divorcio del año. A pesar de que Guillermina debió bajarse del proyecto antes de que iniciara la gira nacional por compromisos laborales, ambas vivieron ese alejamiento como un proceso de duelo compartido que, lejos de distanciarlas, unió sus vidas de forma cotidiana.

Durante la charla, la actriz prefirió referirse a su compañera en tiempo presente, negándose a hablar de ella en pasado: “Nos queríamos mucho, nos queremos. Perdón, no voy a hablar en pasado porque la siento”, expresó con la voz quebrada, revelando además que su último contacto por chat había sido apenas tres días antes del accidente.

Valdés también recordó el entusiasmo y la profunda gratitud con los que Ernestina encaraba este presente artístico, sintiéndolo como un verdadero renacimiento en su vida tras haber atravesado complejas batallas personales y adicciones en su historia reciente.

“Es muy injusto por su alegría, por su agradecimiento a este momento personal. La vida le estaba dando la oportunidad de empezar de nuevo. Ella solía decirme: ‘Yo no me imaginaba que, en este momento de mi vida, iba a comenzar una carrera como actriz y qué bien me siento’”, rememoró.

El motivo de su ausencia en el último adiós

Durante el fin de semana, numerosos colegas del ambiente artístico como Fabián Vena, José María Muscari, Rochi Igarzábal, Diego Ramos y Juan Palomino se acercaron a la sala velatoria de Zuccotti y al Cementerio de la Chacarita para despedir los restos de la conductora. Sin embargo, la ausencia de Guillermina llamó la atención de los medios, algo que ella misma se encargó de aclarar sin rodeos.

“Yo tengo mis tiempos, como todos. Cada uno procesa las cosas de una manera distinta. Vi la invitación y pensé que iba a ser algo muy chiquito, muy cerrado”, explicó con total honestidad. La actriz enfatizó que su prioridad absoluta no estuvo en los flashes de las ceremonias públicas, sino en brindar contención real y directa al único hijo de Ernestina.

“Hablé con Ben todos los días. Me quedo tranquila porque, de alguna manera, pude estar cerca de su hijo y quiero que sepa que cuenta conmigo en la intimidad”, cerró Valdés, recibiendo el apoyo de Moria Casán, quien reveló que el joven también se había comunicado con ella y le mandó sus fuerzas públicamente.