¿Qué trastorno afecta a Ferit Korhan en Amor a Cualquier Precio?

Algunas pequeñas señales fueron apareciendo. Conocé qué le pasa a Ferit y qué hizo que cambiara tanto. ¿Qué pasará cuando Seyran lo note? Conectá con el mundo de Amor a Cualquier Precio que cada noche escribe una nueva página del amor de Seyran y Ferit.

Ferit no es el mismo. Los cambios que el personaje que Mert Ramazan Demir construyó y al que le prestó el cuerpo en las tres temporadas que duró Amor a Cualquier Precio, comienzan a ser más notables con el correr de los primeros episodios de la última parte de la serie. Así, en la pantalla de El 9 Televida se ve que él lidia con un malestar y una tristeza muy profunda. Algunos detalles y conversaciones que se vienen serán claves para poder ponerle nombre a lo que tiene.

Lo que pasó entre Seyran y Ferit no sólo parece haber cambiado la vida entera de la joven sino que también afectó, y profundamente, al menor de los Korhan. Algunos detalles ya fueron viendo la luz en los capítulos de Yalı Çapkını que El 9 Televida emitió esta semana.

El temperamental Korhan parece haber quedado en el olvido. Ahora muestra más ecuanimidad y templanza en sus acciones y respuestas. Si bien a través de algunos diálogos de Ifakat se puede entrever que el chico no goza de mucha estabilidad emocional y que la necesita para poder inspirarse y diseñar joyas, aún, poco de eso se ha visto.

Lo que si quedará al descubierto, y será desgarrador para el fandom de #SeyFer, es una escena que lo muestra viendo un retrato, que aún conserva luego de más de 2 años de separado, de Seyran. A quien, claramente extraña y ama con locura; y ante el regreso de su esposa nos cabe preguntarnos, ¿qué se disparará en él?

Otro hecho destacado se dará en el marco de la boda de Suna y Abidín. En una actitud en donde Ferit rechaza un whisky y dice que ya no toma alcohol y, particularmente, en una conversación que tendrá con Seyran, que además de develar lo que lo atormenta, será el hilo conductor que más adelante lo salve de todo el infierno en el que está metido.

No te adelantamos más. Ferit no está bien, algunos dirían que padece de depresión, con todo lo que ello implica, nosotros sólo sabemos que el amor de Seyran será su salvavidas. Pero para conocer los detalles de esta apasionante historia de amor, no te pierdas los próximos episodios de Yalı Çapkını en El 9 Televida