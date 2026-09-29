“¿Qué te pasa, Germán?”: La Negra Vernaci no se calló nada y cruzó a Martitegui en el estreno de MasterChef Celebrity

El regreso de MasterChef Celebrity a la pantalla de El 9 Televida trajo consigo la primera gran polémica de la temporada. En la noche de estreno, la histórica locutora radial Elizabeth “La Negra” Vernaci y el chef Germán Martitegui mantuvieron un picante contrapunto al momento de la evaluación gastronómica, dejando en evidencia las fricciones en el estudio.

El debut de MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida no tardó en encender las chispas entre el jurado y las celebridades. Durante la primera gala de presentación de platos, Elizabeth “La Negra” Vernaci y el chef Germán Martitegui protagonizaron un tenso intercambio en vivo tras las críticas al plato que la locutora preparó junto a Josefina “La China” Ansa. Las diferencias en la cocina, la chicana del jurado y la furiosa reacción de la conductora se volvieron virales en redes sociales.

El conflicto se originó durante la presentación del plato que Vernaci elaboró en dupla con la periodista Josefina “La China” Ansa: una merluza con puré de zanahoria, crema de papa y espinaca presentada bajo un concepto astronómico.

“Es una galaxia que tiene polvo cósmico alrededor, que son las zanahorias”, comenzó explicando La Negra. Al notar los gestos de desaprobación del chef, la locutora lanzó el primer dardo: “Ponele voluntad, por favor, señor chef”.

“No quiero una lección de vida”: la tensión en la devolución

Martitegui no dejó pasar la tensión previa entre las dos participantes, quienes habían tenido marcadas discrepancias a la hora de trabajar en equipo. “La cocina es un trabajo en equipo. Si el equipo no funciona y se pelea, no puede haber un buen plato”, remarcó el jurado.

Lejos de amedrentarse, Vernaci contestó sin filtro fuera del estrado: “Ya pasó toda la pelea. Venís con todo una cosa antigua, lore viejo… No quiero una lección de vida. Quiero aprender a cocinar”.

El comentario que detonó el cruce: “No es radio esto”

Aunque el jurado rescató el punto de cocción del pescado y el sabor del puré, tildó de “nebulosa e intrascendente” la presentación del plato. Cuando Vernaci intentó interrumpir para defender su preparación, Martitegui fue contundente con una frase que elevó la temperatura del estudio:

Martitegui: “No es radio esto igual” .

Vernaci: “¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver?”

Martitegui: “¿Podés hacer una pausa así yo puedo dar mi devolución?”

Vernaci: “¡Perdón! ¡Así venimos! ¿Qué te pasa, Germán? Dale.”

El tenso intercambio se dio ante la mirada atónita del resto de los concursantes y de la propia conductora Wanda Nara, quien prefirió no entrometerse en la discusión.

Las diferencias previas con La China Ansa

El cruce en el estrado terminó por exponer las diferencias entre Vernaci y Ansa, un conflicto que ya venía gestándose durante las grabaciones previas. En declaraciones recientes, “La China” reconoció los roces en la cocina: “Yo ya sé que ella es impulsiva y verborrágica. Yo tenía ganas de hacer lo que quería y ella lo suyo. Nunca nos íbamos a poner de acuerdo”.

El choque entre la locutora y el exigente chef invadió rápidamente las redes sociales, donde los fanáticos del certamen se dividieron entre quienes respaldaron la soltura de La Negra y los que defendieron el rigor técnico del jurado.

Seguí todas las alternativas, galas de eliminación y los momentos más polémicos de MasterChef Celebrity por elnueve.com y la pantalla de El 9 Televida.