¿Qué significa el misterioso tatuaje “701” que el galán de Amor a Cualquier Precio tiene en un pie?

Una noche misteriosa en Adana: habitación 701

Mert Ramazan Demir contó en su entrevista las extrañas experiencias que tuvo durante una filmación en la ciudad de Adana, en Turquía.

Apelando a la credibilidad de la periodista, le confió que cuando estaba filmando allí el director se le acercó para darle indicaciones y para sus adentros, “yo ya sabía todo lo que me estaba explicando”. Pero lo que más impactó al actor que hace de Ferit, y que terminó como un tatuaje en su piel tiene que ver con el número de la habitación en la que estaba hospedado en dicha ciudad. Al respecto el joven explicó: “Estábamos en el set una noche y no me sentía bien, estábamos en medio del rodaje pero tuve que salir de allí. Había un problema en mi vida que quería resolver desde hacía mucho tiempo. Con ese tema en mente, fui a mi habitación y llamé a alguien. En la habitación 701. Y resolví ese problema en esa habitación de hotel. Me dije a mí mismo; ¿Estaba resolviendo un tema tan complejo en mi vida, en un lugar tan misterioso y de una manera tan extraña?”.

Y luego añadió sobre el lugar y lo que le genera que “Adana ha sido un lugar muy extraño para mí desde el principio. Es como si hubiera vivido allí antes. Experimenté constantemente déjà vu en Adana. Cuando vino el director y me dijo algo durante el rodaje; Yo decía: “Señor, no me diga, lo sé”. Ya había visto la escena que íbamos a filmar antes. El rodaje de OVNI había terminado y tuve que volver allí el verano siguiente. Luego fui a Gaziantep; Hay algo que me atrae allí.”.