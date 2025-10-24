¿Qué se encontró durante el allanamiento del departamento del novio de Lowrdes Fernández la ex Bandana?

Se conocieron detalles de lo que la policía encontró cuando allanó el departamento de Leandro García Gómez donde estaba Lowrdez Fernández escondida y presuntamente drogada.

Este viernes Lowrdez Fernández, la Bandana, recibió el alta médica luego de haber pasado varias horas en el hospital. Simultáneamente, se conocieron detalles muy significativos a partir del hallazgo de objetos que revelan qué pasó en el domicilio en el que se encontraba junto a su expareja, Leandro García Gómez.

Tras determinar que no había motivos para internar a la cantante de Bandana, Lowrdez salió del hospital de manera discreta acompañada por una amiga sin ser advertida por los medios presentes frente al hospital Fernández.

Según los médicos, no se detectó ninguna sintomatología que ameritara que continuara en el nosocomio porteño.

En ese contexto, el periodista Pampa Mónaco en Mujeres Argentinas, programa de televisión de Buenos Aires, reveló que, pese al aparente buen estado de salud de Lowrdez, se hallaron elementos dentro del domicilio de su exnovio muy preocupantes.

“Muchas botellas de bebidas alcohólicas, vodka, whisky, vino, Fernet, entre otras. Además, se secuestraron pastillas de varios tamaños y colores, sin el blíster de contención por lo que no se pudo detectar su procedencia”, detalló.

El periodista también remarcó que la policía científica está realizando en estos momentos todas las pruebas necesarias para determinar qué contenían esas pastillas y si hay coincidencias con las pruebas de sangre que se le realizaron a la cantante en el Fernández.

Por otra parte, también se conoció la primera foto de Leandro García Gómez luego de ser detenido por la Policía de la Ciudad en el marco de la investigación que busca esclarecer qué pasó con Lowrdez Fernández.

Cabe destacar que el hombre quedó imputado por privación ilegítima de la libertad, por lo que por estas horas seguirá detenido.

En cuanto a lo que en el hospital refirieron de la cantante y su estado de salud. Según reveló Cora Debarbieri en Lape Club Social Informativo, la clínica afirma que“la cantante refiere consumo de cocaína y alcohol, aunque el análisis de alcoholemia dio negativo y el resultado de test de la droga va a estar disponible más adelante”.

“Refiere consumo de una droga por insomnio y manifestó haber abandonado su tratamiento psicoterapéutico”, siguió. Además, agregó: “Ingresó con dolor de garganta y se le indicó antibiótico”.

“No figura que haya estado golpeada ni se le detectaron lesiones visibles”, detalló la panelista sobre la salud de la cantante.