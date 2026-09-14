¿Qué pasó en Gran Hermano que la Bomba Tucumana iniciará acciones legales contra la producción?

Su paso por la casa de Gran Hermano: Generación Dorada terminó de la peor manera. Tras abandonar por decisión propia el reality que se emite por El 9 Televida, Gladys “La Bomba” Tucumana rompió el silencio y confirmó que acudirá a la Justicia. Mirá de qué va todo.

La recta final de Gran Hermano: Generación Dorada no solo se vive con extrema tensión dentro de la casa, sino también en las inmediaciones del estudio. En las últimas horas, Gladys “La Bomba” Tucumana encendió todas las alarmas al confirmar que iniciará acciones legales de la mano de un abogado contra la producción del reality que transmite El 9 Televida, luego de no recibir respuestas por la desaparición de sus pertenencias tras su salida del juego.

La cantante tropical, que había ingresado al certamen a fines de abril en reemplazo de “La Maciel” y permaneció un mes en competencia antes de abandonar por voluntad propia, expresó su profundo malestar con la convivencia y reveló la drástica medida que se vio obligada a tomar.

Un objeto sagrado y ropa con etiqueta

En declaraciones con el ciclo Infama, Gladys explicó que su enojo va mucho más allá de las peleas cotidianas dentro del encierro y radica en el extravío de un tesoro personal e irremplazable: una pulsera que pertenecía a su esposo, Luciano Ojeda, fallecido el año pasado tras luchar contra el cáncer.

“Aparte, me deben cosas, todo. Me deben ropa, me deben una pulsera de mi esposo, que justamente ahora puse un abogado. No lo quería hacer público, pero como no me dan pelota, ahora pongo a un abogado. Económicamente no vale nada, pero para mí lo vale todo. Él la amaba con toda su alma y yo se la llevé para tenerlo conmigo mientras estaba en la casa”, confesó entre lágrimas la artista.

A la invalorable joya familiar se le suma la desaparición de valijas con vestidos de show sin estrenar: “Y la ropa tampoco volvió. Un montón de ropa mía de cantar, con etiqueta”, agregó, sembrando sospechas sobre lo que ocurrió en su espacio personal una vez que dejó la competencia.

Sospechas y el pedido desesperado

La intérprete de La pollera amarilla reveló que excompañeros del reality le habrían aportado datos sobre quiénes manipularon sus cosas dentro del armario: “Gente que estuvo en la casa me dijo quiénes abrieron mi espacio donde estaba guardada la ropa y todo eso. Capaz que alguien la guardó sin darse cuenta. Por favor, devuélvanmela porque para mí es un montón la pulsera. La necesito”, suplicó la referente tropical.

Debido al conflicto desatado y a las marcadas diferencias con la producción, La Bomba confirmó que tampoco estará presente en la gran gala final del reality, marcando una ruptura definitiva con el programa.