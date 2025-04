¿Qué pasó con la perrita que vivía en Gran Hermano? Santiago del Moro salió a explicar todo

La galga Paris llegó a Gran Hermano a comienzos de abril. En las últimas emisiones del programa de Canal 9 Televida no apareció y por lo tanto comenzaron las teorías y especulaciones al respecto hasta que este jueves Santiago del Moro acabó con todas ellas al contar lo que pasa con el animal.

Paris, la galga que llegó a Gran Hermano en esta edición a principios de abril dejó de aparecer en el programa. Las secuencias, planos y escenas se suceden sin registro alguno del animal lo que desató una gran cantidad de especulaciones que encontraron rápidamente su final cuando Santiago del Moro, explicó este jueves en Canal 9 Televida, lo que pasó con el animal.

“Paris fue rescatada de la calle en marzo de 2022. Había sido abandonada en una vereda de la zona de General Villegas, provincia de Buenos Aires, y estaba a punto de parir”, relataba Gran Hermano en el video que anticipaba la llegada de la galga a su casa allá por comienzos de abril.

La triste historia de abandono y maltrato que la perra traía a cuestas hizo llorar a casi todos los participantes del reality de Canal 9 Televida y a los televidentes del show. Así, su llegada trajo amor y una gran enseñanza sobre la toma de consciencia y la responsabilidad que conlleva la adopción de un ser vivo como parte de la familia.

Sin embargo, en las últimas semanas la galga desapareció de escena. Ya no estaba en casi ninguno de los planos de la casa de Gran Hermano y ante esto, una enorme sucesión de especulaciones y teorías se colaron por las redes.

Del Moro comenzó explicando que la perra dejó la casa porque estaba con dolores, “le apareció otro problema en la cadera”. Y también preguntó quién de los participantes estaba dispuesto a adoptarla, ante lo que Ulises Apóstolo no dudó en levantar la mano y decir que se la lleva con él apenas salga de la casa y regrese a Córdoba.

Paris, rescatada y sumada al programa como una forma de visibilizar el maltrato animal, presentóinfecciones en las caderas, motivo por el cual se encuentra bajo tratamiento veterinario fuera de la casa. Tal como explicó el conductor, su condición requiere una atención particular que excede el ámbito del reality.

“Quien la adopte tendrá que brindarle una atención especial y constante”, advirtió del Moro, dando a entender que no se trata de una mascota que pueda ser integrada a cualquier entorno sin una evaluación médica y una contención adecuada. En redes sociales, el presentador también subrayó que su paso por el programa no tiene fines publicitarios:“Lo importante para ella no será la fama, sino encontrar una familia que la llene de amor y contención”.