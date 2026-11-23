Una salida grupal de los participantes de MasterChef Celebrity terminó en el centro de la polémica tras viralizarse un video de Pablo Migliore y Marta Fort disfrutando de un show de Mala Fama en Tropitango Bailable. Las imágenes de su cercanía y un llamativo gesto del exarquero —casado desde hace 18 años—despertaron todo tipo de especulaciones.

El último fin de semana dejó tela para cortar fuera de las hornallas de MasterChef Celebrity. Este sábado 21 de noviembre, gran parte del elenco del reality culinario compartió una cena y luego presenció el recital de Mala Fama —banda liderada por su compañero Hernán Coronel— en el boliche Tropitango Bailable, ubicado en General Pacheco. De la salida también participaron figuras como Luck Ra, Julieta Poggio, Josefina “China” Ansa y Mike Amigorena.

El video de Pablo Migliore y Marta Fort que revolucionó las redes

En medio de la música y los registros que circulaban entre los presentes, un video difundido en X por el periodista Fede Flowers encendió todas las alarmas. En la grabación se observa a Pablo Migliore abrazando de la cintura y conversando muy cerca con Marta Fort entre risas, hasta que en un momento realiza un ademán que muchos usuarios interpretaron como si amenazara con sacarse su anillo de casado y arrojarlo hacia el público.

El gesto no tardó en generar revuelo, ya que el exdeportista está casado hace 18 años con Natalia Brucki, mientras que la hija de Ricardo Fort confirmó su soltería hace apenas unos días. Aunque ni Migliore ni Fort salieron a aclarar el episodio —y algunos seguidores sugirieron que pudo tratarse simplemente de una broma frente a las cámaras—, la secuencia alimentó de inmediato versiones de todo tipo.

La reciente separación de Marta Fort y los rumores previos

La viralización de las imágenes se produce a menos de una semana de que Marta Fort anunciara el final de su breve noviazgo con el empresario uruguayo Juan Manuel Ramírez, a quien había conocido meses atrás en un casting en vivo en el ciclo de streaming Blender At Night.

Al referirse a esa ruptura, la influencer había apuntado sin filtro contra las inseguridades de su expareja frente a su exposición y su ritmo de vida: “No le gustaban las llamadas ni mi trabajo. No le dio la talla para estar conmigo”, lanzó en declaraciones televisivas, agregando: “A él lo quise un montón, intenté muchas veces que se sienta seguro conmigo, con la distancia, con la plata, con todo, pero lamentablemente yo creo que a él le falta… A él lo quise un montón, pero me quiero más a mí”.

Antes de esta salida nocturna en Pacheco, el nombre de la joven también había sido vinculado en versiones mediáticas con otro compañero de certamen, Nazareno Casero, quien la elogió públicamente sin confirmar ningún vínculo sentimental. Por ahora, la única certeza de la noche en Tropitango es que el grupo de MasterChef Celebrity celebró una reunión de camaradería que terminó convirtiéndose en tendencia.

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