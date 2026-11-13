¿Qué pasa en las grabaciones de PH, Podemos Hablar? Andy Kusnetzoff terminó pidiéndole disculpas a Daniela Celis por una pregunta

Las grabaciones de PH: Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff que se emite por la pantalla de El 9 Televida, siguen sumando episodios de alta tensión. Esta vez, Daniela Celis reveló el incómodo momento que atravesó en pleno estudio luego de que le realizaran una pregunta sobre Thiago Medina.

En diálogo con LAM, Daniela Celis contó sin filtros la situación que la tomó por sorpresa durante la grabación del programa de entrevistas de Telefe y El 9 Televida. Según explicó la influencer, antes de ingresar al estudio había realizado un único pedido a la producción, algo poco habitual en su recorrido mediático.

La pregunta sobre Thiago Medina que la descolocó en pleno careo

“En estos cuatro años que estuve en los medios yo nunca pido nada y siempre lo doy todo. Y fue la primera vez que realmente pedí no hablar de un tema“, comenzó a relatar Celis al explicar que había asistido al ciclo relajada y dispuesta a conversar de cualquier aspecto de su vida, excepto de su vínculo con el padre de sus gemelas.

Sin embargo, durante el clásico segmento del “careo” junto a Rocío, la consulta llegó de manera inesperada: “Ella me hizo una pregunta que fue el tema de Thiago, que yo no quería tocarlo. No lo toco por una cuestión de respeto, un tema muy sensible y elijo no hablar por respeto a mis hijas”, detalló.

Su reacción al aire y el pedido de disculpas de Andy Kusnetzoff

Daniela admitió que el momento la dejó completamente paralizada frente a las cámaras: “No sé si me incomodó, pero sí me descolocó. Quedé sin entender cómo seguir la situación, estaban todos grabándonos. A mí la cara se me transformó”. Según relató, su compañera advirtió su gesto, reformuló rápidamente con otra consulta y logró salir del paso respondiendo de manera general.

Tras finalizar el segmento, tanto el equipo detrás de cámara como el propio conductor se acercaron a contenerla: “Después de eso la producción se me acercó y me pidió disculpas, Andy también se disculpó. Acepto las disculpas y sé que es algo que puede pasar”, concluyó la ex Gran Hermano, dando por superado el mal trago en la previa de la emisión de este sábado.