¿Qué onda Cazzu que se deshizo en elogios para con un participante de La Voz Argentina?

La compañera y socia de Luck Ra para esta etapa de los Knockouts en La Voz Argentina, Cazzu se fue en piropos hacia un participante del equipo y no pasó desapercibido en La Voz Argentina. Mirá.

Cazzu, es la socia y compañera con la que Luck Ra comparte la etapa de los Knockouts en La Voz Argentina. Este martes llamó la atención la cantidad de halagos que la intérprete de Con otra le dijo a uno de los participantes de su equipo al que le tocó, primero coachear y después darle una devolución a modo de evaluación. Mirá cómo se reflejó en las redes lo que pasó en la pantalla de El 9 Televida.

Lo primero que sucedió tuvo lugar en la etapa del coacheo. Allí la artista sorprendió a Thomas Dantas, uno de los participantes del Team Luck Ra, con una consulta personal que provocó una reacción inmediata y divertida en el joven.

“¿Estás soltero vos?”, le consultó, en tono de broma Cazzu. El participante, sorprendido y halagado, respondió entre risas: “Ay, ay, ay. Que me lo digas vos…”. La situación hizo que Dantas se sonrojara, mientras la artista, apodada La jefa del trap, aclaró que se trataba de una broma y agregó: “Era joda, dejá nomás, yo soy más grande que vos”. El concursante, aún divertido, replicó:“Me porto bien”.

Durante la evaluación, la artista oriunda de Jujuy destacó el desempeño de ambos concursantes. Sobre Dantas, la co-coach señaló: “Esta canción te queda perfecta. Parecía fácil como si fuera tuya”. En cuanto a la performance de Cacush resaltó la conexión especial que logró en esta ocasión: “Lo de Francisco me pareció hermoso, conecté de una forma distinta a la de la última vez”. Luck Ra, coach principal del equipo, coincidió en la dificultad de la decisión, subrayando la calidad y el contraste entre las canciones elegidas por los participantes.

Luego de las presentaciones, llegó el momento de la devolución de los coaches. La instancia se tornó compleja así que haciendo uso de su humor cordobés, “sacó a bailar a la morocha”, como dijeron Juliana Gattas y Lali, y sentó a Cazzu en el sillón grande para fuera ella quien decidiera.

“No era así”, sentenció Cazzu y su compañero expresó: “Pará, yo vengo decidiendo todas, tirame un centro”. Entre risas, la artista aclaró: “Pero, si este es tu trabajo”. Sin dudarlo, Luck Ra afirmó que ahora también es el trabajo de ella y le pidió que de la devolución. Finalmente, Cazzu anunció que decidieron que Thomas sigue en su team Luck Ra.

Para saber qué más pasa en La Voz Argentina, no te pierdas la emisión de este miércoles al término de Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.