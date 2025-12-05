Qué mujer que no se da por vencida Ender en Pasión Prohibida

Ender ya no sabe cómo hacerle creer a Doğan que Yildiz y Engin están juntos y eso que no es verdad, así que se las ingenia para que un fotógrafo les toma fotos en el bosque juntos. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida, la novela de las tardes de El 9 Televida.

Pasión Prohibida ha mostrado todos los lados posibles de Ender, y el más llamativo es su nivel de perseverancia, por no decir terquedad. La mujer a toda costa quiere hacerle creer a Doğan que Yildiz y Engin están juntos, y para eso no escatima esfuerzos. Mirá lo que se viene en la pantalla de El 9 Televida.

Esto es algo de lo que va a pasar en Yasak Elma la semana que viene. Yildiz queda con su amiga para hacer deporte en el bosque, así que se levanta temprano y se viste para la ocasión. Cuando esté en camino, su amiga la llamará y le dirá que va a tardar un poco más porque han estacionado un camión en frente de su casa y no puede salir.

Camión que estacionó Caner bajo las órdenes de su hermana… Así que Ender decide dar el siguiente paso, avisar a Handan para que le diga a su hermano que Yildiz está perdida en el bosque y vaya a buscarla.

Engin está muy enamorado de Yildiz y apenas se entera de la noticia, corre a salvar a la joven Yilmaz. Sin embargo, su sorpresa es todavía mayor cuando descubre que fue cuando llegó… Yildiz no estaba perdida. En cuanto la joven ve al nuevo rico, se da cuenta de que algo no cuadra.

Para terminar de rematar la bizarra situación, un fotógrafo les toma imágenes para enseñárselas a Doğan. Yildiz no puede creerlo. Ender volvió a tenderle una trampa. La exmujer de Doğan no va a quedarse de brazos cruzados y empieza a idear su siguiente paso. ¿Terminará esta guerra algún día?

Mirá lo que esto termina desencadenando en la pantalla de El 9 Televida.