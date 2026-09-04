“¿Qué me faltó?”: el sorpresivo reclamo de una participante a Nicki Nicole y Charly García tras ser eliminada de Popstars

En una noche determinante para Popstars, los talleres intensivos redujeron el número de aspirantes de 60 a 30. Tras la exigente prueba de canto y baile en tríos, Mía Daiana Torres no obtuvo el pase a la siguiente ronda y sorprendió al estudio al confrontar directamente a Nicki Nicole, Charly García y Ángela Torres para exigir explicaciones por su salida.

La competencia en Popstars ingresó en una etapa de máxima exigencia. Durante la emisión de este jueves por El 9 Televida, el certamen recortó su lista de participantes a la mitad, definiendo a las 30 jóvenes que continúan en carrera tras someterse a una compleja prueba de canto y coreografía en tríos preparada en apenas una hora.

Sin embargo, el clima festivo de las clasificadas se vio opacado durante el tramo final de la emisión. Al momento de anunciar el veredicto para el último grupo, Nicki Nicole fue la encargada de comunicar la salida de Mía Daiana Torres y Gianella Zárate: “Mía, no continuás en Popstars. Te queríamos agradecer por absolutamente todo. Es muy difícil decir estas cosas”, expresó la cantante.

El sorpresivo reclamo a los jueces

Lejos de retirarse en silencio, Torres contravino la dinámica habitual del programa, interrumpió el cierre y encaró al estrado en busca de argumentos técnicos: “¿Qué es lo que vieron que me faltó? Quiero consultar… supongo que la piloteé con la letra. Yo siento que lo hice bien, entonces quería consultar qué es lo que vieron que me faltó”, recriminó Mía en vivo ante la mirada atónita del estudio y del conductor Nico Vázquez.

Ante el tenso momento, Nicki Nicole validó su inquietud señalando que estaba en “todo su derecho a preguntar”. Finalmente, fue Charly García quien tomó la palabra para fundamentar el criterio del equipo evaluador, aclarando que la eliminación no obedeció a un fallo puntual en la rutina, sino a una mirada global sobre el perfil buscado: “Para lo que estamos buscando, quizás el conjunto de cosas no es lo que terminamos de escoger hoy”, justificó el juez.

Camino a la conformación de la banda

El cruce de Mía Torres marcó un precedente inédito en la temporada al ser la primera participante en cuestionar abiertamente el fallo del jurado. Con la eliminación de 30 concursantes, la nómina de seleccionadas quedó reducida a las finalistas que afrontarán la recta decisiva de formación.

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