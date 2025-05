¿Qué le dijeron los médicos a Carmen Barbieri al darle de alta?

Un fuerte dolor de pecho llevó a Carmen Barbieri a terapia intensiva. Este miércoles le dieron de alta. Mirá lo que le dijeron los médicos.

Este martes Carmen Barbieri terminó en terapia intensiva luego de experimentar un fuerte dolor de pecho. Luego de haber estado internada en Ciudados Intensivos por más de un día recibió el alta médica, pero lo llamativo fue lo que los médicos le dijeron al momento de mandarla de regreso a su casa.

“Estoy floja, pero bien. Por suerte no fue nada grave. Me hicieron un millón de estudios y estuve internada un día y medio”, reveló en diálogo con Matías Lanzi para el programa de Viviana Canosa. Y añadió, “no fue un infarto.Yo le pregunté a los médicos qué tuve y me dijeron ‘no te podemos decir lo que tuviste pero sí te podemos decirlo lo que no, no fue un infarto, ni grande ni chiquito'”.

“Me hicieron un estudio para ver como estaba la aorta y tampoco tuve mal las venas o trombosis”, especificó al aire. “Fue un dolor hasta la espalda, me hicieron un estudio en la columna para ver si era un pinzamiento, pero no”, detalló la famosa.

Y para terminar su contacto con el periodista, dijo: “No me asusté, pero me preocupé. Para que yo me venga para acá… aunque no pensé que me iban a internar. Pensé que me iban a sacar un electro y nada más pero no, me pasaron directamente a terapia intensiva en unidad coronaria. Ahora no me dieron remedios ni nada porque estoy perfecta”.

Este martes, Carmen Barbieri dio detalles de lo que le sucedió. “Tuve dos episodios a las 5 de la mañana, como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Me despertó el dolor, como que me faltaba el aire”, relató la famosa el martes, desde terapia intensiva.

“Después me tomé una aspirina, me di vuelta de costado, me quedé un ratito ahí y me dormí. Y a las nueve de la mañana, otra vez la misma puntada en el pecho”, siguió.

Y sumó: “Ahí llamé a Melanie, que es mi amiga y mi secretaria, y le dije ‘vení a buscarme y llevame a Zabala porque yo no sé si hice un infarto o estoy haciendo un infarto’”.

Por lo pronto la conductora y actriz ya está en su casa recuperándose de este episodio.