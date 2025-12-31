Qué insinuó Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity que reavivió los rumores de romance

Durante un desafío culinario, la modelo le pidió ayuda a Ian Lucas con una frase tan impactante que dejó a sus compañeros sorprendidos y encendió las especulaciones. Mirá lo que pasó en El 9 Televida.
El sugerente comentario de Evangelina Anderson a Ian Lucas en MasterChef Celebrity no pasó desapercibido y reavivó los rumores de un posible romance entre ambos. Durante un desafío culinario, la modelo le pidió ayuda a Ian Lucas con una frase tan impactante que dejó a sus compañeros sorprendidos y encendió las especulaciones. Mirá lo que se vivió en la gala de este martes en El 9 Televida.
Evangelina no tardó en encender la escena cuando, desde su estación de cocina, le preguntó a Ian Lucas si podían compartir ingredientes. “Mi amor, ¿vos estás usando la berenjena? Hoy nos podemos prestar, ¿no?”, lanzó con naturalidad, hasta rematar con la frase que desató risas y miradas cómplices: “¿Me prestás tu berenjena?”.
Antes de que el streamer pudiera responder, La Joaqui intervino con humor y la frenó en seco: “Eva, es un programa familiar”. Entre carcajadas, Ian aceptó sin dudar y le alcanzó el vegetal a Anderson, sellando el momento con una sonrisa que no pasó desapercibida.
Más tarde, tras una intensa preparación, Evangelina presentó su plato ante el jurado y explicó su propuesta culinaria: una berenjena rebozada en panko, servida sobre un colchón de quinoa y acompañada por una salsa especial. “Acá se me escapó la liebre en vez de la tortuga”, bromeó, fiel a su estilo, antes de recibir la devolución de los chefs.