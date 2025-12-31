Qué insinuó Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity que reavivió los rumores de romance

La relación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson parece fortalecerse día a día y los rumores de un posible romance no dejan de multiplicarse. Como si eso no fuera suficiente, este martes la modelo —expareja de Martín Demichelis— sorprendió al streamer con un comentario sugerente en plena emisión de MasterChef Celebrity, dejando atónitos a sus compañeros.

Mientras la competencia avanza y cada vez quedan menos participantes en carrera por el premio, los desafíos dentro de la cocina se vuelven más exigentes. En esta oportunidad, los concursantes recibieron una misteriosa caja con ingredientes que debían elegir si incorporar o no a sus platos.

El impacto fue inmediato para Evangelina cuando descubrió que dentro había un conejo entero. Su reacción no se hizo esperar: el gesto de desagrado evidenció la impresión que le provocó ver al animal sin vida. Superado el primer momento, la modelo buscó apoyo en Ian Lucas y le pidió uno de los ingredientes que él había decidido no utilizar, dando lugar a una escena que no pasó inadvertida.