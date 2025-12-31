Qué insinuó Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity que reavivió los rumores de romance

Durante un desafío culinario, la modelo le pidió ayuda a Ian Lucas con una frase tan impactante que dejó a sus compañeros sorprendidos y encendió las especulaciones. Mirá lo que pasó en El 9 Televida.

Macarena Gonzalez

El sugerente comentario de Evangelina Anderson a Ian Lucas en MasterChef Celebrity no pasó desapercibido y reavivó los rumores de un posible romance entre ambos. Durante un desafío culinario, la modelo le pidió ayuda a Ian Lucas con una frase tan impactante que dejó a sus compañeros sorprendidos y encendió las especulaciones. Mirá lo que se vivió en la gala de este martes en El 9 Televida.

La relación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson parece fortalecerse día a día y los rumores de un posible romance no dejan de multiplicarse. Como si eso no fuera suficiente, este martes la modelo —expareja de Martín Demichelis— sorprendió al streamer con un comentario sugerente en plena emisión de MasterChef Celebrity, dejando atónitos a sus compañeros.

Mientras la competencia avanza y cada vez quedan menos participantes en carrera por el premio, los desafíos dentro de la cocina se vuelven más exigentes. En esta oportunidad, los concursantes recibieron una misteriosa caja con ingredientes que debían elegir si incorporar o no a sus platos.

El impacto fue inmediato para Evangelina cuando descubrió que dentro había un conejo entero. Su reacción no se hizo esperar: el gesto de desagrado evidenció la impresión que le provocó ver al animal sin vida. Superado el primer momento, la modelo buscó apoyo en Ian Lucas y le pidió uno de los ingredientes que él había decidido no utilizar, dando lugar a una escena que no pasó inadvertida.

Evangelina no tardó en encender la escena cuando, desde su estación de cocina, le preguntó a Ian Lucas si podían compartir ingredientes. “Mi amor, ¿vos estás usando la berenjena? Hoy nos podemos prestar, ¿no?”, lanzó con naturalidad, hasta rematar con la frase que desató risas y miradas cómplices: “¿Me prestás tu berenjena?”.

Antes de que el streamer pudiera responder, La Joaqui intervino con humor y la frenó en seco: “Eva, es un programa familiar”. Entre carcajadas, Ian aceptó sin dudar y le alcanzó el vegetal a Anderson, sellando el momento con una sonrisa que no pasó desapercibida.

Más tarde, tras una intensa preparación, Evangelina presentó su plato ante el jurado y explicó su propuesta culinaria: una berenjena rebozada en panko, servida sobre un colchón de quinoa y acompañada por una salsa especial. “Acá se me escapó la liebre en vez de la tortuga”, bromeó, fiel a su estilo, antes de recibir la devolución de los chefs.

Luego de probar el plato, Damián Betular explicó: “Para mí una ensalada de Quinoa necesita mucha vinagreta, o algún cítrico, algo que levante y lo humecte un poco. Porque si no es un exfoliante que estoy tragando. La quinoa está acá (señala su garganta) y siento que baja lentamente. Hoy no te vi cocinando tan cómoda como otras veces. ¿Por los ingredientes”?

Al intentar argumentar su situación, la participante cerró diciendo: “Me desconcentró la liebre”. Qué feo que te digan que trabajaste mucho y que no hubo muestras de eso, que no se notó. Yo tenía mucha fe en ese panko. No digo con la berenjena porque si no me hacen memes. Eran ingredientes que no suelo usar pero sí que os conocía, fue una experiencia nueva”.

