¿Qué hará Ian Lucas con los 50 millones que ganó en MasterChef Celebrity?

A menos de 24 horas de haber levantado el trofeo de MasterChef Celebrity 2026, el influencer y cantante sorprendió a todos al anunciar en A la Barbarossa que no se quedará con el premio de 50 millones de pesos.

La consagración de Ian Lucas en la pantalla de El 9 Televida no solo dejó un sabor a victoria gastronómica, sino también una profunda lección de humildad. A menos de 24 horas de haber levantado el trofeo de MasterChef Celebrity 2026, el influencer y cantante sorprendió a todos al anunciar que no se quedará con el premio de 50 millones de pesos. En una entrevista cargada de emoción, el joven de Banfield detalló las causas benéficas a las que destinará cada centavo.

En su visita al programa A la Barbarossa, Ian abrió su corazón y relató una experiencia personal que lo marcó durante las grabaciones del reality. “El premio no va a ser para mí”, sentenció antes de recordar a Oli, una pequeña fan de 4 años con una enfermedad terminal que falleció apenas días después de conocerlo. “La invité a merendar a mi casa y a los 4 días falleció. Me enteré de que donde ella estaba había muchos chicos que se emocionaron con mi visita, así que una parte del premio irá para ese lugar”, contó con la voz quebrada.

Pero la solidaridad del campeón no termina ahí. Ian Lucas también confirmó que la otra parte del dinero será destinada a refugios de animales. “Amo a los perros, siento que son más compañeros que las personas, así que otra parte va para eso. Va a estar dividido”, explicó el youtuber, quien siempre se mostró como un ferviente defensor de los animales durante la competencia.

Un cierre de oro para una final épica

La noticia llega tras una final infartante donde Ian derrotó a Sofía “La Reini” Gonet con un menú que evocó los sabores de su infancia: una entrada de fainá con provolone, un plato principal de milanesa de tomahawk con fideos caseros y un postre de arroz con leche que hizo llorar a Donato de Santis.

Con este anuncio solidario, el influencer cerró su paso por el certamen demostrando que, más allá del trofeo y los electrodomésticos para su casa, su verdadero triunfo fue humano. Mendoza celebra hoy a un campeón que, con su esfuerzo, ayudará a quienes más lo necesitan.