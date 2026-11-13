¿Qué dijo la China Ansa sobre las duras críticas que recibe en MasterChef Celebrity? “De repente soy quejosa, mala compañera e infumable”

Tras su paso por el stream react conducido por Lola Latorre y Cachete Sierra, La China Ansa se sinceró sobre el drástico cambio en la mirada del público, admitiendo su desconcierto ante las críticas y reconociendo que, al verse en pantalla, a ella misma le sorprenden algunas de sus reacciones.

El paso de La China Ansa por las cocinas más famosas del país no pasa desapercibido. Lejos de la imagen tranquila con la que solía vincularse su nombre en los medios, el formato de competencia sacó a relucir una faceta temperamental que desató debates en las redes sociales y la convirtió en el centro de atención de varios escándalos mediáticos, incluyendo su recordado cruce con Santiago Maratea en PH, Podemos Hablar.

Autocrítica y desconcierto ante las críticas del público

En su visita al streaming del ciclo, la periodista admitió estar transitando una auténtica montaña rusa emocional debido a la repercusión de sus actos en el programa: “Estoy con una ciclotimia absoluta. Me pasa que antes de entrar al reality, que es el primero que hago, la gente me amaba, no tenía ningún quilombo encima”, confesó con total honestidad.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente tras su ingreso al certamen: “Pero ahora estoy en todos los quilombos, me quiero morir, no zafo de ninguna y de repente soy quejosa, mala compañera e infumable”, lanzó sin filtros. Lejos de justificarse por completo, Ansa reconoció que al repasar las emisiones del programa le cuesta reconocerse: “Yo después me veo y me quiero morir porque en mi casa no me pongo así, no revoleo utensilios. Es irrisorio lo que estoy viviendo”.

Mientras continúa transitando las exigencias de la competencia de cocina y lidiando con la exposición propia de la pantalla chica, la periodista busca aplacar las tensiones y reenfocarse en su desempeño culinario.

Seguí de cerca todas las repercusiones del programa más visto de la televisión argentina, todas las noches de domingo a jueves por El 9 Televida.