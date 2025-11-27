¿Qué dijo Ian Lucas del supuesto romance que lo vincula con su compañera de MasterChef Celebrity?

Lo que llamó la atención fue la reacción del influencer al hablar de las versiones de romance con Evangelina Anderson. Enterate qué dijo.
Las versiones sobre un posible romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson, compañeros en MasterChef Celebrity, no paran de crecer. Los rumores de amor en las cocinas de MasterChef Celebrity vienen desde hace ya varios días y este jueves en un programa de televisión de Buenos Aires empezaron a hurgar en los posteos que indicarían que esto viene desde hace rato.