¿Qué dijo Ian Lucas del supuesto romance que lo vincula con su compañera de MasterChef Celebrity?

En A la tarde programa de América repararon en unos posteos donde se ve la misma baranda de una terraza y un sillón blanco, detalles que ubicarían tanto a la modelo como al influencer en el mismo departamento. Aunque fuera de cámaras, los dos eligieron el silencio, la viralización de estas imágenes no hizo más que alimentar la idea de un vínculo que habría nacido durante la grabación del reality culinario.

Los rumores empezaron cuando circularon fotos y stories en las que la exesposa de Martín Demichelis y el youtuber aparecían —por separado— en lugares con características idénticas. En el ciclo de Karina Mazzocco compararon el material y resaltaron las coincidencias, sugiriendo encuentros en un mismo espacio.

Si bien ninguno de los dos fue captado públicamente junto al otro fuera del programa, en América ya dan por confirmado el romance y aseguran que la conexión habría surgido en los tiempos muertos de la convivencia dentro del certamen.

En este contexto, durante una pausa en las grabaciones de MasterChef Celebrity, Kennys Palacios abordó a Ian Lucas para las redes del programa de Telefe y le consultó directamente sobre las versiones que circulan en redes y medios. En un diálogo con humor y complicidad, el youtuber reflejó tanto la presión mediática como su cautela sobre el tema.

“No sé si anduviste viendo los medios, las redes”, le preguntó el estilista y host digital. “No. Ni idea”, respondió Ian entre risas. “Bueno, yo te informo que Ian estaría conociendo a una compañera”, insistió el estilista. “¿Yo? No me enteré”, replicó Lucas, sorprendido. “Pero si yo no dije el nombre de la compañera”, le retrucó Kennys.

“No, no, pero vos me dijiste: ‘Estás conociendo una compañera’”. Te digo que no. Conocer es una palabra muy…”, aclaró el participante, manteniendo el tono distendido. La conversación avanzó con Kennys sugiriendo que el conocimiento entre ambos podría ser más íntimo, dado el tiempo compartido en el reality. “Si hay alguna noticia o algo, te la digo a vos primero. Estoy soltero y no estoy saliendo con nadie”, afirmó él.

Ante la insistencia de Palacios, quien preguntó: “¿Seguro?”, el influencer reafirmó: “Segurísimo. Cuando esté saliendo con alguien, te lo voy a contar”. Sin embargo, una actitud del participante del ciclo culinario sembró más sospechas. “Tenías el teléfono recién”, observó Kennys, momento en el que Ian reaccionó diciendo “¡No!”, con una risa nerviosa, y el mejor amigo de Wanda no lo perdonó. “Listo. Me estás mintiendo”, falló, rotundo.

Las evidencias públicas que alimentan el rumor se encuentran principalmente en las plataformas digitales, donde Evangelina e Ian han compartido videos y desafíos virales que rápidamente se volvieron tendencia. En uno de los clips más comentados, ambos aparecen bailando al aire libre el popular “3, 2, 1… lo bate, lo bate, lo bate”, mostrando una notable complicidad y buen humor.