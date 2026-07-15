“¿Qué dijiste?”: el tenso cruce de Santiago del Moro con Manuel de Gran Hermano tras una polémica frase

El último eliminado de la casa más famosa del país metió la pata en vivo al aire de “El Debate” al hablar sobre sus compañeras. Aunque intentó retractarse, en las redes sociales no se la dejaron pasar.

La salida de la casa no trajo paz para Manuel Ibero. El participante oriundo de Zárate, recientemente eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada tras perder un mano a mano telefónico contra Luana Fernández, pasó por El Debate el programa de las noches de El 9 Televida y terminó protagonizando el momento más incómodo de la noche tras lanzar un polémico comentario sobre las mujeres del reality.

La pregunta que desató la polémica

Todo comenzó de manera bastante picante cuando la panelista Eliana Guercio lo arrinconó contra las cuerdas, cuestionando la actitud que el zarateño había tenido hacia sus compañeras de convivencia durante su estadía en el juego.

“¿Hiciste alguna reflexión? Tuviste cruces con bastantes mujeres. Fuiste despectivo con muchas, pero a la que más subestimaste fue a Luana. ¿Qué reflexión hacés después de irte en un versus con ella?”, disparó sin filtro Guercio.

Intentando defenderse y argumentar que sus roces no tenían que ver con una cuestión de género sino de pura convivencia, Manuel ensayó una respuesta que terminó saliendo de la peor manera: “Yo a mis compañeros los respeto a todos. También he recibido comentarios despectivos de parte de todos ellos. No tiene que ver con una cuestión de género. Lamentablemente, la casa tiene más mujeres que hombres.”

El freno en seco de Santiago del Moro

La palabra “lamentablemente” resonó con fuerza en el estudio y el conductor del programa, Santiago del Moro, no estuvo dispuesto a dejarla pasar. Con reflejos rápidos, lo interrumpió de inmediato visiblemente sorprendido:

—”¡Pará! ¿Qué dijiste? ‘¿Lamentablemente?’

Al cruce se sumó al instante la propia Guercio, quien remarcó la gravedad del fallido: “Sí, dijo que lamentablemente hay más mujeres que hombres en la casa. Para nosotros es una alegría”.

El tibio pedido de disculpas y la furia en redes

Al notar el impacto de sus palabras y el clima de tensión absoluta que se generó en el piso, Manuel intentó retroceder sobre sus pasos y acomodar su discurso de apuro: “Me expresé mal. Ojalá que gane una mujer, ojalá que gane Yipio. Tiene que ganar el mejor”, lanzó visiblemente incómodo.

Sin embargo, el “parche” llegó tarde. En cuestión de minutos, la red social X (antes Twitter) se inundó de clips con el momento exacto del furcio, acompañados de cataratas de críticas hacia el exparticipante, tildándolo de soberbio y confirmando, según los usuarios, los motivos por los cuales el público decidió dejarlo fuera de juego.

Seguí de cerca todo lo de la casa más famosa del país por El 9 Televida.