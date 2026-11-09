¿Qué dijeron Nora Colosimo y Andrés Nara, los abuelos de Francesca Icardi, luego del escándalo y la denuncia contra Mauro Icardi?

El escándalo que sacudió el entorno de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos de máxima tensión. Tras conocerse la denuncia y el parte médico de la menor involucrada, Nora Colosimo y Andrés Nara rompieron el silencio.

La repercusión por el operativo policial y la intervención de la Fiscalía en el exclusivo barrio de Nordelta continúa acaparando las pantallas de los programas de espectáculos. En medio del hermetismo judicial, los abuelos maternos de las menores decidieron alzar la voz.

La palabra de Andrés Nara y el apoyo de Nora Colosimo

En diálogo con el ciclo Infama (América TV), Andrés Nara fue categórico al referirse a la situación: “La verdad que mucho no sé. Me enteré porque me llamó Nora y me dijo lo que estaba pasando. Lo está manejando Wanda con la Fiscalía, están pidiendo las cámaras para ver si pasó lo que dijo la nena”. Sin dudar, respaldó el testimonio de su nieta: “Las nenas no mienten. Ella tiene personalidad, no se deja apabullar por nada. Ella no quería ciertas cosas que le pedía el padre, se ve que él le impuso y, por lo que supe, la nena dijo que él le pegó”.

Sobre la actitud del futbolista del Galatasaray, Andrés disparó sin filtro: “Ya sé cómo es este muchacho y cómo se comporta, pero cruzó un límite terrible”.

En la misma línea, Nora Colosimo eligió sus redes sociales para manifestar su postura inquebrantable frente al conflicto. A través de una historia en su cuenta de Instagram con un fondo negro, la abuela de la menor escribió un mensaje directo y contundente: “Yo te creo, se hará justicia”.

La respuesta y el comunicado de los abogados de Mauro Icardi

Ante la gravedad de las acusaciones públicas y el avance judicial, la defensa de Mauro Icardi salió a desmentir rotundamente los hechos a través de un comunicado oficial:

“Mauro Icardi jamás le pegó a su hija”, aseguraron los letrados, y aclararon respecto al informe médico: “No se constataron lesiones. La referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente de público y notorio conocimiento”.

Asimismo, los abogados cuestionaron duramente el accionar de la justicia y la exposición mediática del conflicto: “El contexto en el que se produjo este episodio no resulta novedoso en su estilo y modalidad. Las niñas quedan expuestas como instrumento de una disputa entre adultos”. Sobre el operativo de allanamiento, consideraron que “buscó ser más efectista que eficaz” y concluyeron pidiendo el máximo resguardo de la intimidad de las menores mientras avanza la investigación.

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