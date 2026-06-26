¿Qué dicen los astros sobre Messi para este Mundial 2026? ¿Hay chances de repetir lo de Qatar 2022?

A sus 39 años y en pleno desarrollo de la Copa del Mundo, un reconocido astrólogo chileno analizó la carta natal del capitán argentino y reveló que el cielo marca un proceso completamente diferente al de Qatar 2022. ¿Qué dicen los astros?

El clima mundialista se vive con el corazón en la boca en toda la provincia, y mientras la Selección Argentina avanza en este Mundial 2026, las miradas no solo están puestas en las tácticas de la cancha, sino también en lo que dictan las energías del universo. A sus 39 años, Lionel Messi sigue desafiando la lógica futbolística haciendo que lo imposible parezca natural en cada partido. Sin embargo, un análisis astrológico encendió las redes y abrió un debate fascinante sobre el destino de nuestro capitán.

El reconocido astrólogo chileno Pablo Flores Laymuns causó furor al publicar un video donde analiza en profundidad la carta astral del “Diez”. El especialista explicó que, si bien futbolísticamente no hay nada que discutir, los astros no leen jugadas o goles, sino procesos internos y colectivos. Y según su mirada, el panorama estelar actual es radicalmente opuesto al que empujó a la Scaloneta a la gloria en Medio Oriente.

De la coronación en Qatar a la transformación en 2026

Para el astrólogo, lo que se vivió en la última Copa del Mundo respondía a un diseño energético muy específico que involucraba a todo el país. “En Qatar 2022, Messi encarnó a toda la Argentina”, recordó, señalando que aquel torneo estaba impregnado de una “energía de coronación”. Era el héroe llegando a la cima de su montaña sagrada tras años de frustraciones y búsquedas.

Sin embargo, el cielo de este Mundial 2026 muestra una frecuencia completamente diferente: “Este Mundial tiene una energía de Transformación. No es el héroe llegando a la cima. Es el héroe enfrentándose a su última GRAN PRUEBA”, advirtió Pablo Flores Laymuns en su posteo, marcando el enorme peso astrológico que rodea esta etapa de la vida del astro rosarino.

Desafiar los pronósticos escritos en el cielo

Bajo esta perspectiva cósmica, una nueva hazaña de la Selección no significaría una simple repetición de lo ya vivido, sino un hito superado liderado por un hombre en una sintonía interna madura y despojada de mochilas.

El especialista concluyó con una reflexión que ilusiona a todos los argentinos: “Si logra volver a hacer historia, no sería una repetición. Sería la victoria de alguien que ya no tiene nada que demostrar, pero que todavía es capaz de desafiar todos los pronósticos. Incluso aquellos que parecen escritos en el cielo”.

La última palabra, como siempre, se definirá sobre el césped, pero el universo ya dejó claro que estamos ante el capítulo más íntimo, transformador y desafiante en la carrera del mejor de todos los tiempos.