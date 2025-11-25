Que comience la venganza de Yildiz en Pasión Prohibida

El primer paso, hacer creer lo que no es. Mirá lo que Yildiz hace en Pasión Prohibida y cómo Ender y Doğan pisan el palito en la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Yildiz ya lanzó su advertencia, ahora comienza a mostrar toda la pirotécnia en Pasión Prohibida y así se empieza a escribir el final de la novela turca de las tardes de El 9 Televida. Mirá lo que se viene.

A Yildiz le ha sentado como una patada al hígado el compromiso de Ender y Doğan, pero, en lugar de venirse abajo, ha decidido plantarles cara y piensa demostrarles que todo de lo que le acusaban es mentira.

Después de que Engin le confesó que estaba enamorado de Yildiz, Ender pensó que su amiga le había traicionado y le contó a Doğan que salían juntos. Eso provocó que los dos se acabasen casando por venganza.

Yildiz sabe que Engin no tiene la culpa, ya que Ender ha exagerado y se ha aprovechado de la situación, así que le ha pedido ayuda para callarles la boca a sus nuevos enemigos. En casa de las Yilmaz, han organizado una fiesta de pedida y Doğan y Ender han pensado que se trataba de Engin y Yildiz… ¡pero se equivocaban!

El hermano de Handan aparece en la mansión de la mano de Zeynep para sorpresa de todos. “Ojalá seáis felices toda la vida”, les dice Yildiz mirando de reojo a sus vecinos. Alta sorpresa se llevan… y esto es sólo el comienzo de lo que se viene para el final de Pasión Prohibida. No te quedes afuera de la novela turca que acompaña tus tardes en El 9 Televida desde hace más de un año.