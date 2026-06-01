Qué cocinar esta semana: 5 recetas económicas, rendidoras y fáciles para resolver el almuerzo y la cena

Si cada lunes te preguntás qué hacer de comer, esta guía puede salvarte. Cinco propuestas caseras, baratas y llenadoras para organizar el menú de toda la semana sin gastar de más.

Arranca una nueva semana y vuelve una de las preguntas más repetidas en miles de hogares: ¿qué comemos hoy?. Entre el trabajo, las obligaciones diarias y los precios que no dan tregua, encontrar recetas que sean ricas, económicas y rápidas de preparar se volvió todo un desafío. Por eso armamos un menú semanal con opciones rendidoras que aprovechan ingredientes baratos y permiten resolver almuerzos y cenas sin complicaciones. Desde un guiso reconfortante para los días fríos hasta comidas prácticas que se preparan en pocos minutos.

Lunes: hacé estas lentejas, pero cocidas adentro de un zapallo y sorprendé a todos

Ideal para arrancar la semana con una comida nutritiva, económica y perfecta para combatir las bajas temperaturas.

Ingredientes

1 zapallo inglés

1 cebolla

1 zanahoria

2 dientes de ajo

Cebolla de verdeo

Apio

Romero

Albahaca

Sal y pimienta

Pimentón

Aceite

Lentejas cocidas

Preparación

Lo primero que vamos a hacer es cortar todas las verduras en pequeños cuadrados, le podés sumar todas las verduras que tengas en casa y que vos quieras. Por un lado, en una olla vamos a colocar un poco de esas verduras con agua para hacer un caldo. El resto de las verduras las vamos a saltear en un sartén con un poco de aceite y las vamos a sofreír. Mientras tanto, al zapallo le vamos a sacar la punta, todas las semillas y lo mandas al microondas en tandas de 5 minutos 4 veces. De esta manera se te va a cocinar. Luego vas a cocinar las lentejas en el caldo de verduras. Una vez listas las colocas en el zapallo ahuecado y lo mandas al horno por 20 minutos aproximadamente.

Martes: cociná esta semana con solo tres ingredientes

Una receta simple, económica y con apenas tres ingredientes principales.

Ingredientes

1 pechuga de pollo

500 gramos de papas

100 gramos de queso

Preparación

Cortá la pechuga en cubos. Condimentá a gusto y cociná en una sartén. En otra sartén cociná las papas, también cortadas en cubos. Condimentá. Mezclá todo, si querés, podés ponerle unas cucharadas de crema de leche o queso crema para darle mayor cremosidad. Agregar el queso previamente rayado, revolvé y serví.

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Miércoles: cómo hacer albóndigas a la portuguesa con arroz

Una de esas comidas caseras que nunca fallan y que rinden para toda la familia.

Ingredientes

250 gramos de carne picada

2 huevos

3 zanahorias

2 papas

2 cebollas

Puré de tomate

Arroz

Pan rallado o avena

Preparación

Rallá una zanahoria (lavala bien, bien. No es necesario que la peles si no querés, ya que la cáscara tiene muchos minerales y nutrientes). Rallá una cebolla o picala muy, muy chiquita. Mezclar con la carne molida y los dos huevos. Condimentá con una cucharadita de mostaza, sal y pimienta. Amasá. Si ves que está muy blanda, agrégale un poquito de pan rallado o, mejor, avena. Armá las albóndigas, rebozalas en pan rallado y cocinalas en el horno. En una olla herví 2 zanahorias cortadas en cubos chicos. En otra olla, herví las papas cortadas en cubos. En ambas ollas poné sal. En la de papas, agrega dos cucharaditas de vinagre. Las hervimos separadas porque tienen distintos tiempos de cocción. Al agua de las papas le ponemos vinagre para que las hierva y las deje tiernas, pero no las haga puré. En una olla salteá las cebollas. Agregá la salsa, 1 taza de agua y condimentá con un laurel, sal, pimienta y una cucharada de azúcar. Agregá las albóndigas, la zanahoria, las papas, tapá y dejá hervir. En otra olla, herví unas cuatro tazas tamaño café de arroz. Serví el arroz con un poquito de manteca y las albóndigas con bastarte verduritas. Es una comida exquisita y muy económica.

Jueves: rollitos de pollo rellenos de jamón y queso

Una opción diferente que parece elaborada, pero es muy fácil de hacer.

Ingredientes

2 pechugas de pollo

200 gramos de paleta cocida

150 gramos de queso

2 huevos

Pan rallado

Preparación

Hacerlo es muy fácil. Da un hervor a las pechugas con caldo. Sobre una tabla extendé las 10 fetas de paleta cocida, colocar un tira de pechuga y una de queso. Enrollá doblando las puntas de la paleta para que no se salga el queso. Pasá por huevo y pan rallado. Llevá al horno, cuando esté dorado, serví.

Podés acompañarlos con puré, ensalada o verduras asadas.

Viernes: brochetas de salchicha y queso cubiertas con puré o “corn dog”

Una receta original, divertida y perfecta para cerrar la semana.

Ingredientes

Salchichas

Queso tybo o de máquina

1 kilo de papas

2 cucharadas de almidón de maíz

Preparación

En un palito de brochet pinchar un cubito de salchicha intercalado con un cubito de queso. Conservar en la heladera. Paralelamente, poner a hervir un kilo de papas, cuando estén bien blandas, hacer puré. Agregar 2 cucharadas soperas de almidón de maíz y revolver. Cubrir el brochet de queso y salchichas con el puré y presionarlo bien. Tener la precaución de que no quede ninguna parte ni de queso ni de salchicha sin cubrir. Conservar en la heladera. Podés cocinarlos al horno o frito. Si vas a freír, tenés que poder el aceite bien caliente. y freír. Y si vas a hacerlos en el horno, es recomendable colocar los brochete sobre un papel aluminio.

Cómo ahorrar al organizar el menú semanal

Una de las claves para gastar menos es elegir recetas que compartan ingredientes. En este menú, por ejemplo, las papas, cebollas, zanahorias y quesos aparecen en distintas preparaciones, lo que permite optimizar las compras y reducir desperdicios. Además, cocinar porciones más grandes ayuda a guardar comida para otro día y evitar gastos innecesarios durante la semana.