Que alguien le avise: Hilal, saludá que te vas de Pasión Prohibida

La abogada pone mircrófonos en casa de Doğan para desenmascarar a Ender, pero su plan sale mal. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida en sus últimas semanas.

Pasión Prohibida desembarcó en El 9 Televida allá por julio de 2024. La historia que comenzó con Ender y Yildiz como antagonistas luego las mostró unidas y casi mejores amigas, y ahora te las vuelve a colocar en el lugar de enemigas, pero es por poco tiempo. Es que la serie que te acompaña en las tardes desde hace más de un año empieza a transitar sus últimas semanas en pantalla y, por ende, la trama vuelve a modificarse. Mirá lo que se viene.

Dentro de los cambios que se avecinan, uno de los más importantes será protagonizado por la dupla de Hilal y Ender, quienes se “disputan” a Doğan.

Hilal ya no sabe cómo captar la atención de Doğan y hacer que se divorcie de Ender para que ella pueda ocupar su lugar. Cada paso que da le sale mal, pero ella no se rinde.

Y dentro de esos descabellados planes no tiene mejor idea que poner micrófonos en casa de Doğan para escuchar las conversaciones e intentar sacar la peor cara de Ender, pero su plan se desmorona porque se le cae una pulsera que hace que la hermana de Caner lo descubra todo.

Ender decide fingir que quiere traicionar a Doğan y lo habla con Caner en casa del empresario para que Hilal lo escuche, pero antes avisa a Doğan para que esté al tanto de todo.

Cuando la abogada acude al despacho del empresario para desenmascarar a Ender, Doğan, muy cabreado, le dice: “¿Quién eres tú para poner un dispositivo de escucha en mi casa?” Hilal no se esperaba esta reacción del empresario porque, aunque ella no sea consciente. Él lo sabía todo

Doğan le deja las cosas claras y no quiere verlas más en su vida. Ella se escusa en decir que lo único que quería era que el empresario viera cómo es la hermana de Caner y él le responde: “Lo que me has demostrado es como eres tú en realidad. No quiero volver a verte nunca más”.

Seguí cada uno de los avances de esta historia en El 9 Televida.