Pura ternura y emoción en las redes: Lizy Tagliani y Sebastián Nebot llevaron a Tati de vacaciones al mar

La conductora y su pareja llevaron al mar. Las imágenes y el tierno mensaje que conmovió a las redes.

A través de sus redes sociales, Lizy Tagliani viajó a la Costa Atlántica junto a su marido, Sebastián Nebot, para vivir un momento único: que su hijo Tati conociera el mar por primera vez.

Lizy compartió postales íntimas de este viaje tan especial. En las imágenes se lo ve al pequeño jugando con la arena, observando el horizonte y descubriendo, con asombro, la inmensidad del agua. “No cambiaste nuestras vidas, nos trajiste una nueva”, escribió la humorista en un video que emocionó a miles de seguidores.

Fiel a su estilo auténtico y sensible, la conductora abrió su corazón y reflexionó sobre el valor de los pequeños grandes momentos. “De las cosas más bellas que tiene esta vida son las sorpresas, esa sensación de descubrir algo nuevo, algo que no sabemos si nos va a gustar o no”, expresó.

Luego, conmovió aún más al dedicarle unas palabras a su hijo: “Llegó el momento de conocer el mar. Verte crecer es lo más hermoso que nos pudo pasar a papá y a mí. No cambiaste nuestras vidas, nos trajiste una nueva. Te amamos, hijo”.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de cariño, corazones y felicitaciones. Amigos, colegas y fanáticos celebraron este nuevo capítulo en la vida de Lizy, que transita su maternidad con orgullo, emoción y una entrega que traspasa la pantalla.