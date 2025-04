Pura ternura: El cambio de look del bebé de la panelista de Cortá Por Lozano, Sol Pérez

Marco nació hace 13 días, y su mamá ya le creó un usuario de IG en donde va compartiendo cosas de la vida cotidiana del bebé. Esta vez mostró el cambio de look que le hicieron con su marido Guido.

Marco, el hijo de Sol Pérez, la abogada y panelista del programa Cortá Por Lozano, y de Guido Mazzoni nació el 04 de abril pasado y ya tiene cuenta de Instagram. La influencer comparte allí cómo va creciendo su bebé. Esta vez la apuesta fue mayor, y con tan sólo 13 días de vida subieron cómo le cambiaron el look al recién nacido. Mirá.

“Vino Ale y tengo nuevo look”, escribió Sol Pérez sobre el video que muestra en sus redes cómo raparon a su bebé Marco. Mientras el pequeño duerme completamente relajado sobre un almohadón una profesional, vestida de rosa, con cofia, luz led y máquina en mano, le hacía el primer corte de pelo.

En el video se escucha de fondo una versión de cuna del clásico “Here Comes the Sun” de The Beatles, acompañando la escena como si fuera una película.

El contexto, de ensueño. Mientras el bebé duerme en el video se observa un ambiente totalmente adecuado para el pequeñito: una cajita con productos de bebé, un libro infantil y un ambiente perfectamente cuidado: todo pensado para que su primer cambio de look fuera también un recuerdo inolvidable.

El bebé de Sol y Guido nació por cesárea programada el viernes 04 de abril. La noticia de su arribo a este mundo la dio la misma conductora del programa de las tardes de Canal 9 Televida, Vero Lozano.

Horacio, el papá de Sol fue quien salió al aire del programa que conduce Lozano. Allí dijo que “el niño es precioso”. Esa fue toda la información que se dio por el momento.

Un rato antes de dar a luz, la modelo se había mostrado junto a su marido en la habitación de la clínica, con la última imagen de su enorme panza antes de dar a luz.

Desde que anunció su embarazo al aire de Cortá por Lozano a principios de octubre, la modelo fue contando todo en sus redes. Combinado con sus rutinas de entrenamiento y sus llamativos looks para las galas de Gran Hermano, Sol mostró desde las ecografías a la preparación del dormitorio y demás aspectos vinculados a la llegada de Marco. Así hasta la víspera, donde reflejó la “última cena de dos” con su marido y plasmó en un video sus emociones y sus ansiedades.