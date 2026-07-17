Pura sensualidad y cuero: el impactante look de Sofi Gonet en el backstage de Popstars que encendió las redes

La influencer y ex MasterChef Celebrity se sumó al renovado reality musical y causó furor con una jugada producción de fotos. “La Reini” estará a cargo de la interactividad digital del programa.

El regreso de Popstars en este 2026 promete revolucionar la pantalla chica y las plataformas de streaming, y sus protagonistas ya empezaron a mover las fichas para ganarse la atención del público. En las últimas horas, quien paralizó las redes sociales y se convirtió en tendencia absoluta fue Sofía Gonet. Tras su exitoso paso por la cocina de MasterChef Celebrity, “La Reini” mostró su faceta más audaz e instaló el debate con las primeras imágenes oficiales del detrás de escena del certamen de canto.

Consciente de su magnetismo ante las cámaras, la creadora de contenido deslumbró con una transformación estética total y de alto impacto: lució un ajustadísimo conjunto de cuero negro, múltiples cadenas de plata y un micrófono rosa personalizado, todo coronado por un cabello oscurísimo, lacio y un maquillaje súper marcado que resalta sus facciones.

“Estás devorando”: la catarata de memes y elogios

La viralización de la sesión fotográfica fue inmediata. En cuestión de minutos, plataformas como Instagram y X (antes Twitter) se llenaron de réplicas de las fotos del monitor del set y de ingeniosos memes que celebraron la arrolladora actitud de la influencer.

“Estás devorando”, “Diosisima”, “Reinando” y hasta desopilantes declaraciones como “Me da vergüenza existir, mirá ese rostro”, fueron algunas de las frases que inundaron las cuentas de sus fanáticos, quienes no dudaron en comparar su imponente estilo con el de divas internacionales del pop.

¿Cuál será el rol de “La Reini” en Popstars?

El desembarco de Sofía Gonet en el formato no es casual. La edición 2026 del histórico reality musical fue diseñada bajo una ambiciosa narrativa multiplataforma. Mientras que el actor Nico Vázquez estará al frente de la conducción principal en la televisión tradicional, Gonet asumirá la coordinación y gestión digital del programa, un puesto clave para traccionar a las nuevas audiencias hacia el show.

Su perfil sofisticado, su experiencia frente a las cámaras y su innegable manejo de las comunidades digitales la posicionan como el puente perfecto entre la pantalla y el ‘scroll’ en tiempo real.

Un equipo pensado para romper el algoritmo

El despliegue de producción para este relanzamiento es total. Además del rol de Sofi, el jurado encargado de evaluar los nuevos talentos de la música estará integrado por figuras vigentes de la industria: Nicki Nicole, Ángela Torres y el productor Charlie García.

Por si fuera poco, el programa sumará picante y reacciones sin filtro con la incorporación de Martín Cirio (“La Faraona”), quien transmitirá en vivo a través de su canal de YouTube durante cada una de las galas, completando un combo reactivo que promete dar que hablar de lunes a lunes.