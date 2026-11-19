Un nuevo cruce en los pasillos del hospital marcará un antes y un después en Bahar, la exitosa novela turca de las noches de El 9 Televida. Tras el caos desatado por Maral, Harun aprovechará una charla a solas con la doctora para poner las cartas sobre la mesa. Mirá lo que se viene para el final de esta semana en El 9 Televida.

Las noches de El 9 Televida vivirán un capítulo cargado de emoción y renuncias en Bahar. Luego de los últimos enredos en la clínica, un encuentro inesperado en los pasillos servirá para que Harun tome una determinación definitiva respecto a sus sentimientos.

“Siempre llego tarde a ti”: la sincera confesión de Harun

Todo comenzará cuando Bahar le consulte al jefe médico por los verdaderos motivos que llevaron a Maral a ayudar a Naz. Sin embargo, la charla derivará rápidamente hacia el vínculo entre ellos dos y, lejos de intentar conquistarla nuevamente, Harun decidirá tirar la toalla por completo.

Con absoluta honestidad, el médico confesará que ya no cree en un futuro juntos, ni ahora ni nunca, convencido de que su historia está marcada por un desfase imposible de corregir: “Siempre llego tarde a ti. Primero Timur, luego Evren. Es el destino de lo nuestro y lo he aceptado”, admitirá con profunda resignación.

Una máscara de ironía para ocultar el dolor

Descolocada por semejante sinceridad, Bahar intentará comprender su postura. Para evitar quebrarse frente a ella, Harun volverá a refugiarse en su coraza habitual y lanzará con ironía que es “borde, molesto y arrogante”. Entre la rabia y el cariño, la protagonista le seguirá el juego: “Sí, lo eres y me caes fatal”.

Más allá de ese cruce cómplice, la decisión estará tomada: Harun dará un paso atrás, cerrará la puerta a cualquier romance y le pedirá que se concentren únicamente en lo urgente —en Evren y en los problemas del hospital—, eligiendo dejar de hurgar en una herida que decidió empezar a sanar.

No te pierdas los próximos capítulos de Bahar en las noches de El 9 Televida.