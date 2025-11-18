Puede parecer que son eventos aislados, pero detrás hay un plan que asoma en La Traición

Mientras Güzide y sus hijos buscan una solución a tanto problema, Tarık hace una jugada que descubre sus verdaderas intenciones. Mirá lo que se viene en La Traición.

La Traición, el drama turco de las siestas de El 9 Televida, vive momentos decisivos y que se correspondieron con el final de lo que en Turquía fue la Primera Temporada. El embarazo de Oylum dejará de ser un secreto, pero en el fondo esto la unirá más que nunca a su madre. Mientras que su padre empieza a temer por todo lo que se le viene encima. Mucho cambio y nuevo rumbo asoman en la serie, que aunque ahora parezca poco claro, tiene un plan detrás que lo sustenta.

Un nuevo personaje entra en acción: Mualla, la madre de Behram. La mujer se entera del embarazo de Oylum y se pone como loca. Porque si ya le caía mal la chica y la consideraba una irresponsable, ahora con esto, olvídate.

Las palabras de Mualla trastornan por completo la vida de Güzide. Decidida a no abandonar a su hija, Güzide busca una salida. Sintiendo el apoyo de su madre, Oylum se une aún más a su familia.

Otro que toma conocimiento de que Oylum espera un bebé es Tolga. Pero a él se le rompe el corazón al saberlo.

Y mientras Güzide y sus hijos buscan una solución, reciben una valiosa ayuda de Tarık, quien desea reunirse con su familia. Previo a esto, el abogado tiene un acercamiento con Oltan, se da cuenta del poder que tiene el empresario al que le estuvo haciendo favores.

Pero el intento de acercarse de nuevo a Güzide y sus hijos no es del agrado de Sezai. Tras enterarse de lo sucedido con Tarık, Sezai acude rápidamente a su lado para ajustar cuentas. Güzide, Ozan y Oylum idean un plan maestro para encontrar una solución.

