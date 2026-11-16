Las cocinas de MasterChef Celebrity se encendieron con una de las galas más esperadas y exigentes de la semana. Los participantes con mejor desempeño se enfrentaron en la noche de beneficios en busca de una medalla y el anhelado pase directo al balcón. El desafío estuvo marcado por el misterio de nueve campanas y un plato principal imperdible: pollo relleno con guarnición.

Lo que intentó ser una ayuda terminó de complicar a varios de los participantes de MasterChef Celebrity en la gala de beneficios que se emitió este domingo a la noche en la pantalla de El 9 Televida. Con la conducción de Wanda Nara y un jurado de lujo integrado por Germán Martitegui, Maru Botana y la chef de Betular Pâtisserie en reemplazo de Damián Betular, el desafío estuvo marcado por el misterio de nueve campanas y un plato principal imperdible: pollo relleno con guarnición.

La competencia en MasterChef Celebrity entró en una etapa donde cada detalle cuenta. En esta oportunidad, la gala de beneficios reunió a los mejores participantes de la semana, quienes debieron dejarlo todo en las estaciones para asegurar su continuidad y evitar caer en la cuerda floja.

Los protagonistas y el misterio de las nueve campanas

El exigente grupo que saltó a las cocinas estuvo conformado por figuras de gran peso en el certamen: Elizabeth “La Negra” Vernaci, Mike Amigorena, Sebastián Presta, Luck Ra, Luciana Geuna, Nazareno Casero, Lizy Tagliani, Grego Rossello y Campi. Todos ellos llegaron con la misión de ganarse la aprobación del jurado y la codiciada medalla de la semana.

El momento clave de la noche llegó cuando Germán Martitegui, Maru Botana y la chef invitada revelaron las reglas del juego. Frente a los concursantes se desplegaron nueve campanas misteriosas que ocultaban los ingredientes secretos que condicionarían toda la receta. Debajo de ellas se escondían: arvejas, papa blanca, manzana verde, arroz blanco, albahaca, camarones, jamón crudo, avellanas y alcaucil.

La consigna central: pollo deshuesado y combinación de sabores

Una vez descubiertos los productos, se anunció el plato principal que debían afrontar: “Hoy van a cocinar pollo deshuesado relleno con guarnición, con lo que hay en sus canastas más un ingrediente que deberán incorporar sí o sí de los seleccionados”.

Con la obligación de fusionar el pollo relleno con los complejos sabores de las campanas, los famosos corrieron contra el reloj entre risas, corridas y momentos de máxima tensión bajo la atenta mirada de Wanda Nara, quien recorrió las estaciones para alentar a los cocineros.

Seguí todas las galas, las recetas más destacadas y el minuto a minuto del certamen a través de la pantalla de El 9 Televida.