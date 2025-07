Próstata: mitos y verdades

La próstata, una glándula vital en la salud masculina, está rodeada de desinformación y temores. Los mitos más comunes y verdades científicas que todo hombre debe conocer.

La próstata es una pequeña glándula del tamaño de una nuez, ubicada justo debajo de la vejiga masculina y rodeando la uretra. Su función principal es producir parte del líquido seminal que nutre y transporta los espermatozoides. A pesar de su importancia, es un órgano a menudo malentendido, rodeado de mitos que pueden generar confusión y, lo que es peor, retrasar diagnósticos cruciales. Es fundamental despojarse de prejuicios y comprender los hechos para mantener una salud óptima.

Mitos comunes y sus verdades

-“Los problemas de próstata solo afectan a hombres mayores”

Si bien es cierto que la incidencia de afecciones prostáticas aumenta con la edad, no son exclusivas de los hombres mayores. La prostatitis (inflamación de la próstata), por ejemplo, puede afectar a hombres de cualquier edad, incluso jóvenes. El cáncer de próstata, aunque más común después de los 50, puede presentarse en hombres más jóvenes, especialmente si hay antecedentes familiares. Es crucial estar atento a los síntomas a cualquier edad.

-“Tener una próstata agrandada (HPB) significa que tendré cáncer”.

Esta es una de las confusiones más extendidas. La Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) es el agrandamiento no canceroso de la próstata, una condición muy común a medida que los hombres envejecen. Aunque la HPB y el cáncer de próstata pueden coexistir, la HPB no es cáncer y no aumenta el riesgo de desarrollarlo. Son dos condiciones distintas que afectan la misma glándula. Los síntomas de la HPB (dificultad para orinar, micción frecuente, chorro débil) se deben a que la próstata agrandada presiona la uretra.

– “Si no tengo síntomas, mi próstata está sana”.

Lamentablemente, esto no siempre es así, especialmente en el caso del cáncer de próstata. En sus etapas iniciales, el cáncer de próstata suele ser asintomático. Cuando aparecen síntomas (problemas urinarios, sangre en la orina o semen, dolor), la enfermedad puede estar más avanzada. Por eso, los controles regulares son tan importantes, incluso en ausencia de molestias.

-“El tacto rectal es el único examen para la próstata y es muy doloroso/incómodo”

El tacto rectal es una herramienta diagnóstica importante que permite al médico palpar el tamaño, la forma y la consistencia de la próstata, buscando anomalías. Si bien puede generar cierta incomodidad momentánea, no suele ser doloroso y dura apenas unos segundos. Además, no es el único examen; se complementa con el análisis de sangre del PSA (Antígeno Prostático Específico), que mide una proteína producida por la próstata. Ambos exámenes son cruciales para una detección temprana.

-“La eyaculación frecuente es mala para la próstata”

Este mito es falso. De hecho, algunos estudios sugieren que la eyaculación regular podría tener un efecto protector contra el cáncer de próstata. No hay evidencia científica que indique que la eyaculación, ya sea frecuente o infrecuente, sea perjudicial para la próstata.

Condiciones comunes de la próstata

Según explicó el médico urólogo Leonardo Romeo, “para una mejor comprensión, es importante conocer las tres afecciones prostáticas más frecuentes. Algunas de ellas son:

-Prostatitis: inflamación de la próstata, que puede ser causada por una infección bacteriana (prostatitis bacteriana) o por otras razones no infecciosas (prostatitis no bacteriana o síndrome de dolor pélvico crónico). Los síntomas incluyen dolor en la zona pélvica, genital o lumbar, dolor al orinar o eyacular, y necesidad frecuente de orinar. Afecta a hombres de todas las edades.

-Hiperplasia prostática benigna (HPB): Como se mencionó, es el agrandamiento no canceroso de la próstata. Es una parte natural del envejecimiento masculino. Afecta a más del 50% de los hombres mayores de 60 años y a un 90% de los mayores de 80. Los síntomas urinarios son los más característicos.

-Cáncer de próstata: Es el crecimiento de células malignas en la próstata. Es el cáncer más común en hombres, excluyendo el cáncer de piel. Su detección temprana es clave para un tratamiento exitoso, ya que en sus fases iniciales no suele presentar síntomas”.

Consejos clave para el cuidado de la próstata

-Controles regulares: A partir de los 40-50 años (o antes si hay antecedentes familiares), es fundamental realizarse chequeos anuales con un urólogo, que incluirán el tacto rectal y el análisis de PSA.

-Estilo de vida saludable: Una dieta rica en frutas, verduras y fibra, baja en grasas saturadas, el ejercicio regular, mantener un peso saludable y evitar el tabaquismo, contribuyen a la salud general y prostática.

-Atención a los síntomas: No ignores cualquier cambio en tus hábitos urinarios o dolor en la zona pélvica. Consultá a un médico de inmediato.

Desmitificar la próstata y comprender sus realidades es un paso esencial para que los hombres tomen un rol activo en el cuidado de su salud. La información es poder, y en este caso, puede ser la clave para una vida más larga y saludable.

